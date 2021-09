Máxima steelt de show bij Formule 1 in Zandvoort in schitterende oranje look

Voor het eerst in 36 jaar, vond er weer een Formule 1-race plaats in Nederland. Ter ere van het grootschalige evenement, bezochten koningin Máxima en koning Willem-Alexander het circuit.

Pitstraat

Zo'n twee uur voor de start van de Dutch Grand Prix ontmoeten het koninklijk gezin en Max Verstappen elkaar in de pitstraat. Daar liet de Nederlandse coureur zijn auto zien aan het koninklijk paar.

Oranje look

Vervolgens liepen de Oranjes onder begeleiding van Robert van Overdijk, de circuitdirecteur, door de pitstraat vanaf waar ze zwaaiden naar het publiek. Onder het zwarte mondkapje van de koningin is te zien hoe ze straalt in haar bijzondere outfit. Ter ere van het feestelijke, Nederlandse evenement, draagt ze een opvallende oranje look.

Deze bestaat uit een witte jurk met een botanische oranje opdruk. Daarbij draagt Máxima een oranjekleurige sjaal en cognacleren muiltjes.

