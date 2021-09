Máxima straalt op rode loper in bekend broekpak én met spalk

Met een aantal opvallende details.

Ton sur ton

Ter ere van het 100-jarig jubileum van de Nederlandse Bachvereniging, woont het koningspaar een muzikale avond bij in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Ter ere van de gelegenheid draagt Willem-Alexander een donkerblauw pak met een subtiel streepje. Máxima draagt op haar beurt wederom een ton sur ton-outfit, die we van haar kennen.

Broekpak

De stralende outfit van de koningin is wederom van het merk Natan. Hier koopt zij graag en vaak items die chic maar toch casual ogen. Zo ook haar outfit van zaterdagavond. In plaats van een avondjurk verschijnt de koningin namelijk op het evenement in een broekpak.

De outfit bestaat uit een zijden broek en organza top, beide in een beige kleur. De top is versierd met een opvallende bloemdecoratie, die het neutrale geheel een extra spannende touch geeft.

UTRECHT, 25-09-2021, TivoliVredenburgKoning Willem Alexander en Koningin Maxima tijdens de viering van het 100-jarig jubileum van de Nederlandse Bachvereniging in TivoliVredenburg in Utrecht.FOTO: Brunopress/Patrick van EmstKing Willem Alexander and Queen Maxima during the celebration of the 100th anniversary of the Netherlands Bach Society in TivoliVredenburg in Utrecht. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

2017 en 2018

We hebben deze outfit eerder gezien bij Máxima. Zo droeg ze hem in 2017 tijdens Bevrijdingsdag. Destijds was Nederland nog geen fan van de broek, maar dat leek de koningin niet te deren. Bij een musicalpremière in 2018 droeg ze het broekpak namelijk gewoon weer. Toen spotte Libelle haar zelfs zelf nog in deze prachtige outfit.

Details

Nu, drie jaar later, heeft Máxima de outfit weer uit de kast getrokken. Al heeft ze nu een aantal opvallende details. Zo draagt ze de outfit met andere oorbellen dan de eerste keer. Zaterdag draagt ze grote, roze hangers van juwelier Steltman.

De clutch die ze in haar handen draagt, van Anne Cecere, blijft hetzelfde als bij de eerdere keren dat ze deze outfit droeg. Toch zien we ook bij haar handen iets opvallends. Nog altijd draagt de koningin namelijk een spalk, omdat zij haar hand brak bij een ongeluk.

Bron: ANP, Modekoningin Máxima.