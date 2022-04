Máxima verklapt: déze Oranje-royal is het fitst van allemaal

En hoewel het hele gezin eigenlijk wel regelmatig sport, hoeft Máxima niet lang te twijfelen. De fitste is volgens haar namelijk de koning zelf!

Veel plezier in beweging

“Wie van jullie is nu eigenlijk het fitst?”, vraagt de NOS aan Máxima. Ze twijfelt even, maar wijst dan al snel naar Willem-Alexander, die naast haar staat. “Die man hier!” De koning reageert wat in verlegenheid gebracht: “Nou, ja, ik doe er ook wel wat aan. Met veel plezier ook, maar goed, tja.”

Motivatie

Máxima redt hem uit de situatie. “We doen ook hele leuke dingen samen. Wandelen, op het strand en naar de bossen, met het hondje. En dat is heel leuk.” Het koningspaar heeft desgevraagd nog wel wat tips als de motivatie om te sporten ver te zoeken is: "Soms gebeurt het wel eens dat je op de bank zit en denkt, ik heb geen zin, ik blijf even lekker op de bank zitten. Maar na het sporten voelt het zo goed, zo lekker. Dus ik zeg altijd: denk eens wat je daarna krijgt en ga maar lekker naar buiten.”

Strakke lijn

We mogen aannemen dat Máxima haar eigen advies zelf ook vaak opvolgt, want onze koningin heeft al jaren steevast hetzelfde figuur. We spotten haar regelmatig in op maat gemaakte, couture jurken die al meer dan 10 jaar in haar kast hangen. In dít artikel lees je alles over hoe Máxima haar figuur behoudt.

Bron: NOS.