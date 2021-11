Máxima versus Mathilde: welke koningin draagt deze jurk beter?

Máxima droeg woensdag een bekende jurk van modehuis Natan, die ze in 2018 en 2019 al eens eerder droeg. Ook ging de jurk begin dit jaar mee in de koffer naar Indonesië. Ze combineerde de jurk woensdag net als toen met een groene hoed en hoge pumps.

Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Koningin Mathilde in dezelfde jurk

Niet alleen onze koningin is fan van de ontwerpen van Natan, ook de koningin van België is al een aantal keer in deze jurk gespot. Er is één verschil: het dessin is bij onze koningin rond de taille geplaatst en bij koningin Mathilde juist aan de onderkant van de jurk. Zo hebben ze er toch weer een eigen creatie van weten te maken:

Koningin Mathilde in de jurk van Natan. Beeld BrunoPress/goffphotos

Máxima tijdens een bezoek aan Indonesië in maart 2021:

Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Hierover appen koningin Máxima en koningin Mathilde met elkaar:

Bron: Modekoninginmaxima.nl