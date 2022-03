Máxima vindt praten met een psycholoog ‘geen issue’

Máxima gunt alle kinderen in Nederland ‘weerbaarheid, zelfkennis en de gelegenheid om te praten over de dingen waar ze mee zitten’, vertelt ze.

Máxima over mentale gezondheid van de prinsessen

Dat prinses Amalia weleens met een ‘professional’ praat als ze dat nodig heeft, vertelt ze al in het boek dat Claudia de Breij ter ere van haar achttiende verjaardag schreef. “Als ik er behoefte aan heb, maak ik een afspraak. Even je hart luchten, en dan ben ik weer voor een maand klaar”, vertelde ze toen. Maar de prinses is niet de enige Oranje die weleens aanklopt bij een psycholoog.

Máxima vertelt dat haar middelste dochter, prinses Alexia, daar ook behoefte aan had. “Amalia en Alexia hebben allebei met mensen gesproken. Ik heb direct gezegd: het is heel fijn om met iemand te praten en zeg het maar, het is geen issue. We hebben allemaal momenten. Als we op die momenten hulp vinden, waarom niet? Dan moet je daar gebruik van maken.”

Op de vraag of de koningin zelf ook hulp krijgt van een psycholoog zegt ze: “Dat heb ik wel gedaan, absoluut.”

Het overlijden van zus Inés

Eén van de redenen waarom Máxima het belangrijk vindt om zich in te zetten voor Mind Us is haar zusje Inés. Ze overleed bijna vier jaar geleden nadat ze uit het leven stapte. “Toen zij overleed, was ze 33 jaar. Dan word je overspoeld door heel veel gevoelens. Verdriet, verlies, machteloosheid”, aldus de koningin.

Ze vervolgt: “Dat het zover was gekomen en je haar niet hebt kunnen helpen. Maar we wisten niet goed hoe, het was moeilijk om erover te praten. Haar dood maakte heel veel gevoelens los. En steeds maar weer de vraag: hadden we méér kunnen doen? Ik merkte al snel dat ik niet alleen was. Ik hoorde van veel mensen dat ze hetzelfde hadden doorgemaakt met een familielid of een vriend of vriendin. Hoe kun je iemand met mentale problemen echt helpen? Veel mensen worstelen daarmee.”

Máxima vroeg zich af of ze Inés eerder hulp had kunnen bieden. “Maar we wisten het niet, niemand wist het. Omdat we er niet over praatten. Dat is juist wat ik wil voorkomen.”

Dit doet de stichting

Twee onderwerpen die hoog op de agenda van Máxima staan, zijn inclusieve financiering en muziekonderwijs in het basisonderwijs. De komende tien jaar voegt ze daar mentale gezondheid aan toe: haar werk voor de stichting Mind Us is daar onderdeel van.

Het overlijden van haar zus was ‘het startpunt van een zoektocht’, wat mede resulteerde in de oprichting van de stichting en het helpen van jongeren. “Want driekwart van alle psychische problemen begint voor het 25ste levensjaar”, vertelt Máxima.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

