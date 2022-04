Koningin Máxima bezocht beide radiostations om dezelfde reden: praten over geld. Het is de Week van het geld en daar is Máxima erevoorzitter van. En in die hoedanigheid vertelde ze vanmorgen onder andere dat ze vindt dat ouders een voorbeeld moeten zijn voor hun kinderen wat betreft omgang met financiën.

Seventies

Een belangrijk en serieus onderwerp dus. Toch dwaalden onze gedachten af en toe even af bij het kijken naar de livestream, want wat zat Máxima er - zoals altijd - prachtig bij. Ze droeg een casual-chique outfit die qua kleur op en top matchte. Te beginnen met de blouse: een wijdvallend model met een opvallende strikhals aan de voorkant en een seventies patroon in dito kleurstelling. Ze droeg deze blouse eerder al tijdens een bezoek aan ABN AMRO.

Wat ze daaronder droeg sprong met name in het oog: Máxima combineerde de blouse met een leren, olijfgroene rok tot net over de knie, in een model dat ze vaker draagt: a-lijn. En de kleur groen van de rok kwam mooi terug in de blouse.

Máxima bij FunX Beeld Brunopress/POOL/Sem van der Wal

Roodbruin

De koningin maakte de outfit af met een paar leren, hoge laarzen met middelhoge hak. Roodbruin van kleur, en laat Máxima nou net die kleur op haar nagels dragen. In haar oren droeg ze relatief subtiele oorstekers met diamant of zirkonia. Om haar pols een simpel maar chic horloge.

Miskoop

Je zou het misschien niet verwachten, maar ook onze koningin doet weleens een miskoop. Ze vertelde daarover aan FunX: “Ik heb ook dingen gekocht waarvan ik later dacht: wat heb ik daaraan? Zo heb ik ooit iets voor mijn haar gekocht wat helemaal niet werkte, mijn haar zag er niet uit. Het was best duur. Destijds wilde ik een reis maken met vriendinnen, maar ik moest door mijn miskoop nog harder knokken om te sparen en die reis te kunnen maken. Daar heb ik van geleerd.”

Wat Máxima jongeren ook graag wil meegeven over het onderwerp geld: “Er is enorm veel schaamte. Als je financiële problemen krijgt, kruip je vaak in je eigen schulp en denk je: het is eigenlijk niet cool om te zeggen dat je geldproblemen hebt. Door er niet over te praten, vraag je niet om hulp. Dat is het eerste wat ik wil meegeven in zo’n situatie: vraag om hulp, want er zijn heel veel budgetcoaches die je kunnen helpen om een gezonde relatie te krijgen met geld.”

1 april

Een leuk feitje nog over het bezoek van Máxima aan FunX: de vrienden van dj Fernando Halman, die de eer kreeg om Máxima vanmorgen te ontvangen, geloofden niet dat de koningin daadwerkelijk zou komen. “Toen we dit bezoek een paar dagen geleden aankondigden, kreeg ik echt tientallen appjes van mensen die riepen: ‘Haha, dat is een 1 aprilgrap! Daar trappen we niet in!’ En moet je nu eens zien!” vertelde de dj lachend in de uitzending.

Máxima bij FunX Beeld Brunopress/POOL/Sem van der Wal

Bron: Brunopress, FunX.