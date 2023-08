Maximaal genieten van je vakantiedagen in 2024? Dat doe je zo

Werk je in loondienst? Bij een 40-urige werkweek heb je wettelijk recht op 20 vakantiedagen. Veel werkgevers geven er echter nog minimaal 5 dagen extra bij. Check daarom altijd even je contract. Zo weet je precies hoeveel vakantiedagen je te besteden hebt.

Zit je klaar? Want de feestdagen vallen dit jaar weer extra gunstig. Een vrijdag hier, een brugdag daar, en voilà: voor je het weet, heb je een extra lange vakantie in de pocket. Wie zegt dat puzzelen alleen voor kinderen is?

1. Kerstmis & Nieuwjaar: 30 december tot 7 januari

Dit jaar kan je de kerstballen uit de boom kijken én op je gemak de oliebollen voorbereiden. Neem 27, 28 en 29 december vrij en je hebt maar liefst 10 dagen vrij om cadeautjes uit te pakken, uit te buiken van het kerstdiner, een All you need-marathon te houden en kerstkoekjes te bakken (en vooral: op te eten).

2. Pasen: 29 maart tot 7 april

Eieren zoeken wordt nóg leuker als je er langer van kunt genieten! Met 29 maart als Goede Vrijdag en 1 april (geen grap) als weede paasdag, scoor je met vier vakantiedagen een mooie 10-daagse break.

3. Hemelvaartsdag: 9 t/m 12 mei

Ben je op zoek naar een quick escape in mei? Met Hemelvaartsdag op 9 mei en één brugdag op 10 mei, tover je die vrije donderdag zo om tot een mini-vakantie van vier dagen. Ideaal voor een spontaan weekendje weg!

4. Pinksteren: 18 t/m 26 mei

Als je dacht dat Pasen al een buitenkansje was, wacht dan maar tot Pinksteren! Neem vier dagen vrij na tweede pinksterdag op 20 mei en geniet van een 9-daagse vakantie. Da’s pas een Pinkstercadeau!

5. Kerstmis & Nieuwjaar (again!): 21 december 2024 tot 5 januari 2025

De feestdagen zijn dit jaar bijzonder gul. Neem zeven dagen vrij in deze periode en je scoort een mega vakantie van 16 dagen. Dat is nog eens knallend het nieuwe jaar in!

2024 heeft flink wat cadeautjes in petto als het aankomt op vakantiedagen. Maar zoals met elk goed cadeau: je moet wel weten hoe je het uitpakt. Dus plan slim, vraag ze op tijd aan bij je werkgever en geniet van je extra vrije dagen.

Voordat je alvast een vakantie boekt: kun je die beter zo vroeg mogelijk boeken of juist lastminute?

Bron: Freundin.de