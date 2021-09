Maxime Meiland geeft eerste update na snelle bevalling: “Persen duurde maar vijf minuten”

Dinsdag 14 september beviel Maxime Meiland van haar kersverse dochter. Ze kreeg de kleine samen met vriend Leroy. Na een chateau-avontuur in Frankrijk en een Frans klinkende naam voor eerste dochter Claire, kon een Franse klank in de naam van de jongste telg niet ontbreken.

Vivé

Vivé, luidt de naam. Ongetwijfeld een afgeleide van vivere, het Franse woord voor leven. En levendig, dát zijn de Meilandjes wel. Waar het gezin op televisie onvermoeibaar aan het werk is, zien we ook Maxime vlak na haar bevalling alweer vol energie op de buis.

Veel haar

“Lief hè?", zegt ze stralend terwijl ze de kleine Vivé laat zien in een interview met Rtl. Het kindje is slechts twee dagen oud als ze donderdag op beeld te zien is. Een volle kop donkerblond haar, steekt uit de armen van Maxime. “Claire had ook heel veel haar, dus wat dat betreft komen ze echt wel overeen", vertelt Maxime.

Toch lijkt Vivé meer op vader Leroy dan op haar moeders kant van de familie. “De oogjes en oortjes is allemaal van Lee", vindt Maxime. “Dat is wel gelukkig trouwens. Ook qua neus.” Daarmee doelt Maxime op de typische ‘Meiland-neus’ die ze zelf ook had, maar met een neuscorrectie liet verkleinen.

Snelle bevalling

In het interview geeft Maxime voor het eerst een update over haar bevalling. “Het blijft natuurlijk pijnlijk, maar over het algemeen ging het heel erg goed", vertelt ze. En vlug ook. Dinsdag waren Maxime en Leroy om half 3 bij het ziekenhuis en om half 7 was de kleine er al. “Het persen duurde ook maar vijf minuten.”

Camper op de parkeerplaats

Ondertussen was de hele familie Meiland van de partij. Erica, Martien en Montana zaten op de parkeerplaats van het ziekenhuis te wachten in een camper. “Vanwege corona mocht niemand in de hal wachten", legt Maxime uit. Hoe kwamen ze de nacht door? Lachend maakt Maxime een drinkgebaar. Natuurlijk. Wijnen, wijnen, wijnen!

Zen

Al met al kijkt Maxime positief op haar bevalling terug. “Bij Claire was ik toch wel een beetje in paniek, nu was ik zo onwijs zen.” Dat kwam vooral door haar vriend Leroy, die ‘heel goed tegen stress kan’ en haar bijstond. “Ik ben heel rustig en denk dat ik dat ook kan overbrengen op haar", vertelt Leroy op zijn beurt. Hij stond zijn vriendin goed bij tijdens de bevalling van zijn eerste kind. “We pakten elkaars handen en als ze weeën had, ging ik mee met de ademhaling.”

Leroy heeft naar eigen zeggen alles meegemaakt. “Het laatste stukje heb ik haar zelfs vastgepakt en zo op Maximes borst gelegd", vertelt hij trots.

Inmiddels vormen Maxime, Leroy, Claire en Vivé een gelukkig gezin van vier. “Dit is gewoon het mooiste in het leven", besluit Maxime.

Bron: Rtl.