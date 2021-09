Maxime Meiland is bevallen en geeft dochter déze bijzondere naam

Dat maakt ze zojuist bekend op social media.

Maxime Meiland bevallen van dochter

Maxime en Leroy hebben een speciale naam uitgekozen voor hun kindje. Op Instagram onthult de realityster dat haar dochter Vivé heet. ‘Daar is ze dan, onze lieve Vivé 👶🏼’, schrijft Maxime bij een zoet kiekje. ‘Negen maanden lang hebben we met smart op je gewacht, en nu ben je dan ook eindelijk bij ons. 🥰 Je zult van ons alle liefde krijgen, net zoals je grote zus; die nu al niet meer zonder jou kan. 💗’

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door Maxime Meiland (@maximemeiland) op 15 Sep 2021 om 23:47 PDT

Vivé

De naam Vivé stamt af van Vieve en de betekenis is niet bekend. Waarschijnlijk is het afgeleid van het Franse la vie, wat ‘leven’ betekent. Vivé is het eerste kindje van Maxime en Leroy. Uit een eerdere relatie heeft Maxime dochter Claire van vier jaar oud, met haar vader is het contact verbroken.

Maxime Meiland gaat inmiddels vrolijk door het leven, maar zo is het niet altijd geweest. In haar tienerjaren ging ze door een moeilijke periode.