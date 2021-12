Maxime Meiland reageert voor het eerst op gestopte samenwerkingen door uitspraken Erica

Nivea en Milka besloten na Emma Matras en Hallmark deze week ook de samenwerking met de familie Meiland te stoppen. Emma gaf in een statement aan “dat ze het niet accepteren dat een groep mensen wordt buitengesloten of veroordeeld op basis van ras, religie, seksuele oriëntatie of elk ander persoonlijk kenmerk”, de andere merken kwamen met soortgelijke statements.

De familie Meiland hield zich na dit nieuws stil, maar woensdag heeft Maxime voor het eerst gereageerd op Instagram. “Lieve mensen, ik ben erg geschrokken van de situatie de afgelopen dagen en wil hier iets over kwijt", begint ze haar bericht. “Laat ik vooropstellen dat het nooit mijn bedoeling is geweest om een groepering buiten te sluiten of iemand tekort te doen in zijn of haar geloof. Nederland is (gelukkig) een divers land met vele afkomsten en geloven. Ik respecteer vanzelfsprekend iedereen, ongeacht afkomst of geloof.”

“Ik kan en ga niet voor mijn moeder spreken - maar als haar dochter zijnde steun ik haar, zoals ik dat reeds aangaf in het desbetreffende interview. Dat ik achter mama sta en haar support, wil niet zeggen dat we overal hetzelfde over denken of dezelfde mening delen. Ik vind het schrikwekkend dat mijn woorden volledig uit zijn verband zijn getrokken door media en dergelijke.”

Maxime schrijft dat ze vindt dat vrouwen elkaar moeten supporten en hand in hand moeten gaan en elkaar dienten te steunen. “Juist in de tijd waarin we nu leven, vind ik dat we meer tot verbinding moeten komen, dan dat we tegenover elkaar komen te staan.Ik heb mijn les geleerd en ben met mijn neus op de feiten gedrukt. Ik wil mijn excuses aanbieden aan de mensen die zich persoonlijk geraakt hebben gevoeld door deze situatie.”

