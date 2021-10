Maxime Meiland trots over dochtertje Vivé: “Ze is zo’n lekker poppetje”

Maxime Meiland en vriendlief Leroy waren zondag aanwezig bij de premiere van De grote Sinterklaasfilm. Dochtertje Claire was ook mee, maar het gesprek ging toch al snel over de jongste telg van het gezin: de pasgeboren Vivé. Op de rode loper vertelt Maxime trots hoe het met het meisje gaat.

‘Eindelijk bij ons’

Maxime Meiland (25) en Leroy Molkenboer (30) werden op 14 september 2021 trotste ouders van hun eerste kindje samen. Het meisje kreeg de naam Vivé. Op Instagram maakte de realtity-ster het blijde nieuws bekend. “Negen maanden lang hebben we met smart op je gewacht, en nu ben je dan ook eindelijk bij ons. Je zult van ons alle liefde krijgen, net zoals je grote zus; die nu al niet meer zonder jou kan”, schreef ze bij het kiekje.

Vivé

Zondagavond was het stel even op stap met alleen de oudste dochter van Maxime. Op de rode loper stond ze RTL Boulevard te woord. Maxime: “Het gaat supergoed. Vivé is nu bij mijn schoonouders. Het is echt een poppetje, ze is zo zoet.”

Gebroken nachten

Haar twee dochters verschillen wel in een ding, laat ze weten. “Claire sliep eigenlijk al heel snel de hele nacht door, maar bij Vivé is dat toch wel anders”, aldus Maxime. Leroy vult aan dat hij de plotselinge gebroken nachten eigenlijk wel te doen vindt. “Het is even een keertje eruit, en dan kun je gewoon weer doorslapen.”

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Maxime Meiland (@maximemeiland) op 4 Oct 2021 om 0:40 PDT

Bron: RTL Boulevard