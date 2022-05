Meer dan berekend: 1675 kinderen van toeslagenouders in zes jaar tijd uit huis geplaatst

Waren er van begin 2015 tot eind 2020 in totaal 1115 kinderen van toeslagenouders uit huis geplaatst, in 2021 liep dit verder op naar 1675. Op 555 kinderen na is het merendeel terug bij hun ouders of inmiddels volwassen.

Kinderen en ouders herenigen

Kleine kanttekening: volgens een woordvoerder van het CBS zijn er vorig jaar inderdaad kinderen van gedupeerde ouders uit huis geplaatst, maar wordt een groot deel van de 1675 veroorzaakt omdat het CBS nieuwe cijfers van voorgaande jaren in handen heeft.

Desalniettemin is het belangrijk dat de kinderen weer met hun ouders herenigd worden. Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming, belooft alle dossiers van deze kinderen ‘met voorrang te behandelen’ om te zien of de kinderen weer thuis kunnen komen. De tijd die dat kost, gaat af van anderen die wachten op jeugdzorg.

Het kan de Tweede Kamer overigens niet snel genoeg gaan. Partijen zijn van mening dat het veel te lang duurt voor alle dossiers zijn afgehandeld. Ondertussen zitten de gezinnen nog steeds in de ellende, aldus SP-leider Lilian Marijnissen die de cijfers ‘een drama’ noemt. Rutte vreesde er eerder al voor dat de afhandeling van de toeslagenaffaire nog jaren gaat duren.

Toeslagenaffaire

Jaarlijks worden er om en nabij de 40.000 kinderen (tijdelijk) uit huis geplaatst na goedkeuring van de rechter of na instemming van de ouders. Vorig jaar meldde het CBS dat het aantal kinderen van toeslagouders was oververtegenwoordigd in het aantal uithuisplaatsingen.

Maar wie de kinderen zijn en waarom ze gescheiden van hun ouders worden, is voor het CBS niet helder. Zo zijn schulden geen officiële reden voor uithuisplaatsing, aldus het kabinet. Maar schulden kunnen wel het sneeuwbaleffect in werking zetten, waardoor ouders hun kinderen verliezen.

Toeslagouders

Een verdrietig voorbeeld is bijvoorbeeld dat van de 46-jarige toeslagouder Agnes, moeder van twee kinderen. Ze weet tot op de dag van vandaag niet waarom haar dochter uit huis geplaatst moet worden. “Mijn oudste dochter zie ik tegenwoordig gelukkig geregeld. Maar Angelique is nog altijd van de aardbodem verdwenen.”

Of Karin. Zij vertelde dapper in Beau hoe de toeslagenaffaire haar leven verwoestte. Hierdoor raakte ze niet alleen haar geld en huis kwijt, maar ook vijf van haar acht kinderen. Zonder enige waarschuwing werden de twee oudere kinderen meegenomen, een paar weken daarna haalde Jeugdzorg nog twee kinderen bij haar op. Tien dagen na de bevalling van haar zoon werd ook hij meegenomen. Haar jongste zoon is inmiddels twaalf jaar, maar Karin heeft hem nooit meer gezien.

Al jaren heeft ze haar kinderen - op haar oudste zoon na - niet gezien of gesproken. Zelfs na talloze psychologische tests die laten zien dat ze stabiel is, krijgt ze haar kinderen niet terug. “Je kan bij Jeugdzorg blijven trekken, maar ze geven niets.”

Bron: AD