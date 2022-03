Want wij vrouwen willen het liefst het aantal vrouwen zien groeien!

Stem op een vrouw

Helaas is het zo dat de meeste personen in gemeenteraad nog steeds Jan, Pieter of Hans heet. Op het moment hebben pas 7 van de 345 gemeenten een zetelbezit van 50% vrouw. We willen dit percentage natuurlijk graag zien groeien en daarom is het belangrijk om jouw stem uit te brengen op de juiste vrouw.

Zó krijgen we meer vrouwen in de gemeenteraad

Slim stemmen begint bij de peilingen: hier kun je zien op wie je het beste kunt stemmen. De peilingen geven aan hoeveel zetels een partij ongeveer krijgt, stel de partij van jouw voorkeur heeft in de peiling drie zetels, stem dan niet op de eerste drie personen op de lijst maar júist de vrouw die daar onder komt. Dus als nummer vier een vrouw is, dan stem je daar op.

Is de nummer vier een man, maar nummer vijf een vrouw, dan stem je dus op nummer vijf. De kans dat de best scorende personen sowieso al worden uitgekozen is erg groot. Daarom kun je er beter voor kiezen om een vrouw te kiezen die wat lager staat op de peiling. Juist dié vrouwen hebben jouw stem het hardst nodig.

Slim stemmen helpt

Vrouwen gaan gelukkig wel steeds een beetje omhoog in de verkiezingen, zo zien we dat Friesland het ’t best doet. Helaas is zelfs in deze gemeente slechts 1 op de 3 raadsleden vrouw. In de gemeenten van Limburg mogen er nog heel wat vrouwen bij, want daar hebben ze nog de meeste mannen in de gemeenteraad zitten.

Uit onderzoek blijkt dat uit de 55.000 kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen, meer dan duizend kandidaten Jan heet. Daaropvolgend Peter, Hans en Henk. We zien deze lijst graag de komende jaren met een stuk meer vrouwen en daarom is belangrijk slim te stemmen tijdens de verkiezingen. Anders gaan Jan en Peter nooit omlaag in het lijstje...

Bron: Venray, Stemopeenvrouw