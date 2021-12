Meester Arne (25) over zelftesten op basisscholen: “Een goede zaak”

Middelbare scholen konden al langer zelftesten aanvragen, maar op basisscholen was dat nog niet het geval.

Goede zaak

Arne is werkzaam op de CBS Barlo in Aalten. Hij vertelt: “Ik vind het wel een goede zaak. Ik had het er net nog met collega’s over en die zeiden hetzelfde. Er is hier bijvoorbeeld een gezin met zes kinderen, als zo’n gezin al die kinderen twee keer per week moet laten testen is dat best duur. Dus ik vind het wel goed dat we de testen nu als school kunnen leveren aan de ouders.”

Zelftesten laagdrempeliger maken

Volgens de meester zou het beschikbaar stellen van testen op school het zelftesten laagdrempeliger kunnen maken. Arne: “In principe wordt er verwacht van de kinderen van groep 6, 7 8 dat ze zich twee keer per week thuis preventief laten testen. Maar het is altijd maar afwachten of ze dat ook doen. Ik snap best dat de drempel hoog is als je die testen iedere week moet kopen.”

Geen groot probleem

Een pretje vinden de kinderen het testen volgens hem niet, maar hij wil het ook weer geen probleem noemen. “Ik kan me niet voorstellen dat ze het echt fijn vinden, want dat vind ik zelf ook niet”, zegt hij. In het begin kregen de kinderen bij de GGD een cadeautje. “We maken er niet te veel woorden aan vuil, en dus is het ook niet echt een probleem geloof ik”, gaat hij verder.

Uitdaging

Als docent is deze coronatijd best een uitdaging, vertelt Arne. “Je merkt wel onder collega’s dat het soms lastig is. Het ene kind is verkouden en blijft thuis en het andere kind wordt snotterend naar school gestuurd. En dan moet jij als docent beslissen wat er moet gebeuren. Het is heel vaag. Dus ik denk dat alles wat je aan preventie kunt doen goed is, en dat geldt dus ook voor die zelftesten.”

Goede sfeer

Op zijn school is de sfeer ondanks alles goed. Sprake van een grote uitbraak is bij hen nog niet geweest, laat Arne weten. “We hebben nog geen klassen naar huis hoeven sturen, dus bij ons valt het heel erg mee. Ik ben wel benieuwd of de scholen weer gaan sluiten. Een week resetten lijkt me wel een idee om iedereen weer fit te laten worden, maar het thuiswerken hoop ik niet weer te hoeven doen”, besluit hij.

In de strijd tegen het coronavirus kun je thuis een Covid-19 zelftest doen. In deze video leggen wij uit hoe je deze test afneemt. Onthoud wel: een zelftest is minder betrouwbaar dan de test op de GGD testlocatie.

Bron: Lindanieuws