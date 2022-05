Meghan Markle legt bloemen bij gedenkplaats slachtoffers schietpartij school

Meghan werd vandaag op de gevoelige plaat vastgelegd terwijl ze een boeket van witte rozen neerlegde bij de Uvalde County Courthouse, in de buurt van de Robb Elementary School waar deze week een schietpartij plaatsvond waarbij maar liefst 19 kinderen en twee leraren om het leven kwamen.

Incognito

Het was vooraf niet bekend dat Meghan langs zou komen en voor veel mensen in de buurt kwam haar bezoekje dan ook zeer onverwacht. De actrice deed er alles aan om zo min mogelijk op te vallen en droeg een simpel wit T-shirt, een spijkerbroek en sneakers. Het is niet duidelijk of prins Harry ook met haar mee was, hij werd in ieder geval niet gefotografeerd.

Vader Meghan

Het zal ongetwijfeld een moeilijke week voor Meghan zijn nu haar vader Thomas Markle in het ziekenhuis ligt nadat hij een paar dagen geleden een beroerte kreeg. Hoewel de twee niet meer op goede voet met elkaar staan gaan er geruchten rond dat Meghan van plan is om haar vader één deze dagen toch een bezoekje te brengen.

