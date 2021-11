Meghan Markle staat voor een nieuwe uitdaging: rechter maakt haar sms’jes openbaar

Zo zou de Britse koninklijke familie het vreselijk vinden dat Thomas de media opzoekt in aanloop naar het huwelijk van Harry en Meghan. Aan iedereen die wilde - en ervoor betaalde - gaf hij interviews over zijn dochter.

Waarom worden de berichten vrijgegeven?

De sms’jes en e-mails zijn openbaar gemaakt om erachter te komen of de kranten van de uitgever Associated Newspapers de privacy van de hertogin van Sussex hebben geschonden toen ze de brief aan haar vader publiceerden.

In 2018 oordeelde een rechter dat hier sprake van was. De uitgever ging in hoger beroep. Omdat Meghan zou meewerken aan Finding Freedom, een boek over haar leven, zou ze het met haar privacy niet zo nauw nemen.

Meghan ontkende in eerste instantie dat ze haar medewerking had verleend aan het boek, maar gaf afgelopen week toe dat het wel zo was. Ze was het ‘vergeten’.

De sms’jes van Meghan Markle

Meghan laat destijds aan haar perschef weten dat ze een brief aan haar vader wil schrijven. “De reden om dit te doen is dat ik zie hoeveel pijn het H (Harry, red.) doet. Zelfs na een week met zijn vader en het eindeloos uitleggen van de situatie, lijkt zijn familie het niet te begrijpen en blijven ze vragen ‘of ik niet gewoon naar hem toe kan gaan om het te stoppen’. Ze begrijpen het gewoon niet, dus door de brief te schrijven kan H aan zijn familie zeggen ‘ze heeft geschreven en hij doet het nog steeds’. Ik hoop hiermee H te beschermen voor het continue uitschelden, en hoewel het onwaarschijnlijk is, zal mijn vader misschien even stoppen.”

Dat de brief zou uitlekken, heeft Meghan al voorspeld. “Het is duidelijk dat alles wat ik heb opgesteld met de wetenschap is dat het kan worden gelekt, dus ik ben zorgvuldig geweest in mijn woordkeuze.”

Uitspraak

Naar verwachting wordt de uitspraak over deze zaak later gedaan.

Begin 2020 deed het echtpaar al een stap terug om meer vrijheid te krijgen. Hoe staat het er nu voor met de Britse royals in Californië?

