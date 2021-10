Meghan Markle was slachtoffer van een georganiseerde haatcampagne op Twitter

Dit blijkt uit een onderzoek van Bot Sentinel, een platform dat Twitter-statistieken analyseert.

Meer over Meghan dan over Harry

Bot Sentinel nam 114.000 tweets over Harry en Meghan onder de loep en kwam erachter dat 83 accounts verantwoordelijk waren voor zo’n 70 procent van de negatieve tweets over het stel. De tweets gingen vaker over Meghan dan over Harry, 80 procent ging over haar. In sommige tweets werd ook verkapt racistisch taalgebruik gebruikt.

Betaalde haters

Bot Sentinel-topman Christopher Bouzy denkt dat er ‘professionals’ achter de haatcampagne zitten. “Deze campagne is opgezet door mensen die heel goed weten hoe ze algoritmen kunnen manipuleren, hoe ze Twitter kunnen manipuleren en hoe ze onder de radar kunnen blijven zodat ze niet worden ontmaskerd en hun accounts worden opgeschort. Deze mate van complexiteit komt van mensen die weten waar ze mee bezig zijn en die hiervoor betaald krijgen.”

Gigantisch bereik

De accounts hadden samen meer dan 187.000 volgers en een mogelijk bereik van zo’n zeventien miljoen Twitter-gebruikers, denkt Bot Sentinel.

Hoe gaat het eigenlijk met Meghan en Harry sinds ze naar Californië zijn verhuisd? Een update:

Bron: Getty Images