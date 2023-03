Meghan Markle wint prijs met haar podcast: ‘Prestigieuze eer’

Ze won de prijs voor haar podcast Archetypes.

Reactie Meghan Markle

Meghan liet weten erg blij te zijn met de prijs. ‘Dank aan de Alliance for Women in Media Foundation voor deze prestigieuze eer’, schreef de hertogin van Sussex in een verklaring op de website van Archewell, de organisatie van Meghan en Harry. ‘Dit is een gedeeld succes voor mij en het team achter Archetypes - van wie de meesten vrouw zijn - en de inspirerende gasten die mij elke week vergezelden.’

Vooroordelen vrouwen

In de podcast sprak de hertogin wekelijks met een andere gast over een vooroordeel waar vrouwen mee te maken hebben. Zo schoven onder anderen tennisster Serena Williams, socialite Paris Hilton en zangeres Mariah Carey aan.

Maatschappelijk betrokken

Meghan Markle en haar man prins Harry dragen graag hun steentje bij aan het creëren van een betere wereld. Zo geven ze veel geld aan goede doelen en steken ze hier ook graag hun handen voor uit de mouwen. Ze bieden onder meer hulp aan kinderen die opgroeien met HIV, helpen daklozen hun leven weer op te bouwen en steunen een organisatie die stranden en oceanen probeert te redden van milieuvervuiling.

Bron: RTL Boulevard