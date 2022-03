‘Meilandjes hebben tijdens opnames wél in het bijstandshuis geslapen’

In het nieuwe programma verruilen Martien, Erica en Maxime Meiland hun chique woning in Noordwijk voor een sociale huurwoning. Ze moeten een maand lang op bijstandsniveau zien te leven.

Krap budget

Hiervoor verhuizen ze naar een woning in Uithoorn. Ze krijgen een klein bedrag om het huis in te richten en een (oudere) auto aan te schaffen. De rest van de maand moeten ze rond zien te komen van een zeer beperkt budget. Daar moeten niet alleen de boodschappen, maar bijvoorbeeld ook het kinderfeestje van betaald worden.

Vroeg uit de veren

Nog voor het programma op televisie te zien was, ontstond er al veel kritiek. Buiten het feit dat het geen officiële bijstandswoning is, zou de familie Meiland er ook niet slapen. Bekende buren beweerde dat de familie ‘s avonds gewoon terugging naar hun eigen villa in Noordwijk. Maar volgens de nieuwe buurtbewoners van de Meilandjes klopt daar niks van. “Dat is helemaal niks van waar”, zegt buurman Ton tegen RTL Boulevard. “Ze hebben hier geslapen. Ze gingen al vroeg naar bed en waren er altijd heel vroeg weer uit. Want ze hebben keihard moeten werken.” Volgens hem hebben ze echt op bijstandsniveau geleefd.

Fijne buren

Ook andere buurtbewoners nemen het voor de Meilandjes op. Zij begrijpen niks van de kritiek. “Nee, nee, nee. ‘s Morgens vroeg stonden ze al buiten een sigaretje te roken met een kopje koffie, om half 8 al”, vertelt buurvrouw Dik. Bovendien is de familie Meiland ook bij alle buren even op de koffie gegaan. Ze hebben dan ook niks te klagen. “Ik zou ze best als buren willen hebben, hoor”, zegt buurvrouw Petra.

Erica Meiland werd in Uithoorn daarentegen wel geweigerd bij de kapper en wel om déze reden:

Bron: RTL Boulevard