Melanie Jonk in ‘Beste zangers’ over haar heftige depressie: ‘Ik was mezelf kwijt’

De artiest voelde zich een lange tijd zelfs zo slecht, dat ze 'er echt geen zin meer in had’.

Depressieve gevoelens

“Ik ben heel depressief geweest in de tijd dat ik een burn-out heb gehad”, vertelt Melanie als Jan-Smit begint over het feit dat ze al eerder voor het programma gevraagd is. Destijds ging het niet goed met haar, waardoor ze besloot om niet mee te doen. “Ik ben mezelf zo keihard tegengekomen. De hele tijd over die grens gaan, meer willen en meer doen. Ik was mezelf helemaal kwijt”, vervolgt ze.

Hulp zoeken

Jonk voelde zich zelfs dusdanig slecht, dat ze naar eigen zeggen ‘echt geen zin meer in had’. “Ik dacht als de medicatie niet helpt, ben ik gewoon klaar. Dan hoeft het voor mij niet meer”, vertelt de ze over die donkere periode. Gelukkig zoekt ze hulp, waarna alles beter werd. “Ik ben met mijn ouders om de tafel gaan zitten en toen heb ik dat verteld. Die hebben gezegd: we gaan naar de dokter en er alles aan doen. Dit komt helemaal goed.”

Mooie boodschap van Melanie Jonk in ‘Beste Zangers’

Na het gesprek met haar ouders gaat de zangeres in therapie, en met succes. “Ik ben echt weer de hele dag aan het lachen. Ik wist hiervoor niet meer wat dat was. Nu kan ik de hele dag de slappe lach hebben, het gaat echt heel goed nu”, vertelt ze blij. Ze volgt tot op de dag van vandaag nog therapie en ook de medicatie, waarover ze eerst een slecht gevoel had, bevalt haar goed. “Iedereen die daar ook maar een klein beetje over twijfelt... ik heb ook heel erg getwijfeld om het te doen. Maar dat heeft me zó geholpen”, geeft ze de kijkers tot slot mee.

