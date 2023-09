Melody Klaver is ten huwelijk gevraagd en ze deelt een foto van de ring

En de foto is wel héél schattig.

Melody Klaver is ten huwelijk gevraagd

‘Ja gezegd,’ deelde ze kort en krachtig onder de post waarop Melody stralend te zien is met haar hand omhoog en een prachtige diamant om haar ringvinger. Op de achtergrond is de zonsondergang te zien, dus kunnen we alleen maar aannemen dat haar vriend Floris - nu haar verloofde - er een romantisch moment van heeft gemaakt.

De actrice wordt overspoeld met comments, waaronder een van haar zus: ‘Jaaaaaaaa lieve Mellie. Zo trots op jullie en blij voor jullie!’, schrijft ze. De moeder van Melody, Patricia Klaver, vertelt dat ze als moeder van de bruid ‘natuurlijk’ al wist dat ze ten huwelijk gevraagd zou worden. Haar schoonzoon is namelijk bij haar langs geweest om de hand van Melody te vragen: ‘En natuurlijk zei ik ja, net als Melody nu’.

Klaver speelde in series als Arcadia, Thuisfront, Van God Los en Het Gouden Uur. In 2019 kreeg ze een Gouden Kalf als beste actrice voor haar rol in Rafaël.

Bron: Ditjes en Datjes