Mensen die vrijwilligerswerk doen zijn gelukkiger dan mensen die dat niet doen en zó kun je zelf een steentje bijdragen

Mensen die vrijwilligerswerk doen, zijn gelukkiger dan mensen die dat niet doen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Hoe zit dat precies?

Puur geluk

De razend populaire Vlaamse psychiater Dirk De Wachter bevestigt dat. In Libelle zei hij eerder: “Het ware geluk is niet te vinden in een fantastische reis naar de Kaaimaneilanden. Het ware geluk vind je in het iets kunnen betekenen voor je lief, voor je kinderen, voor je medemensen, voor een onbekende die toevallig op straat struikelt. Dát gevoel geeft een gevoel van vervulling en betekenis. Dat is een fundamenteler geluk dan alle dure reizen bij elkaar.”

Gelukkiger

Van de mensen die vrijwilligerswerk doen, zegt 91% gelukkig te zijn, tegenover 85% van de mensen die dit niet doen. Het aantal mensen dat zich ongelukkig voelt is bij mensen die geen vrijwilligerswerk doen bijna 2 keer zo groot als bij mensen die wél vrijwilligerswerk doen.

4,4 uur per week

Ongeveer de helft van de Nederlanders van 15 jaar of ouder doet vrijwilligerswerk. Vrijwilligers zijn relatief vaak hoogopgeleid, de grootste groep is tussen de 35 en 45 jaar. In 2018 besteedden ze gemiddeld 4,4 uur per week aan vrijwilligerswerk. Wat ze dan doen? Op nummer 1 staat helpen op de sportvereniging, gevolgd door helpen op school en in de verzorging.

Apps

Zou je best vrijwilligerswerk willen doen, maar weet je niet goed waar je moet beginnen? Er zijn apps die je een handje kunnen helpen.

Litterati: fotografeer met deze app het zwerfvuil dat je raapt en plaats het in een bepaalde categorie (frisdrankblik, snoeppapiertjes), waardoor in 1 oogopslag is te zien hoeveel van welk soort vuil zich waar bevindt.

HelemaalGroen is een vergelijkbare (Nederlandse) app. Stel je gaat een route lopen in een gemeente en wil afval rapen onderweg. Als je de app aanzet houdt die dat bij en zo ontstaat een overzicht van routes en gemeentes waar veelvuldig afval geraapt wordt uit bermen en parken. In 2021 doen al meer dan 100 gemeentes mee!

Vrijwilliger-app: handig om te kijken wat jouw (sport)vereniging nodig heeft of om zelf iets te organiseren. Deelnemers geven hun beschikbaarheid door, schrijven zich in voor bepaalde projecten én blijven op de hoogte van nieuwtjes. Is de vereniging nog niet aangesloten? Geef deze tip dan door!

VraagApp: geef antwoord op prangende vragen van ouderen, laaggeletterden of mensen met een verstandelijke beperking. Heel flexibel bovendien.

Vinder-app: nu alleen nog beschikbaar voor inwoners van de provincie Utrecht, maar hopelijk snel landelijk te gebruiken. Werkt net als de datingapp Tinder: swipen totdat je een vrijwilligersklus tegenkomt die goed bij je past.

Vrijwilligersvacaturebank.nl biedt een enorme hoeveelheid klussen, op allerlei gebieden. Ook fijn als inspiratiebron, wanneer het nog niet precies duidelijk is wat je zou willen of kunnen doen.

In december 2018 besloot de Libelle-redactie de handen uit de mouwen te steken en in actie te komen tegen eenzaamheid, een groot probleem onder ouderen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: CBS, vrijwilligerswerk.nl. Beeld: iStock