Mensen met deze sterrenbeelden blijven nooit lang boos

De mensen met deze sterrenbeelden zijn vergevingsgezind en blijven in conflicten niet lang boos.

Tweelingen

Ze heten niet voor niks ‘tweelingen’: mensen die geboren zijn onder dit sterrenbeeld vinden het lastig om keuzes te maken. Zwart-witdenken doen ze ook liever niet. Tweelingen kunnen heel goed meebewegen in discussies en zich in anderen verplaatsen. Lang boos blijven of koppig zijn is vaak niet iets wat hen typeert. Ga niet te vaak over hun grenzen heen, dan kunnen ze nogal direct uit de hoek komen.

Vissen

Er is geen enkel teken dat zo goed in vergeven is, als vissen. Mensen met dit sterrenbeeld zijn ultragevoelig en geven om de emoties van anderen. Ze vinden het vreselijk als mensen boos op hen zijn, dus zullen ze zichzelf niet lang boos opstellen tegen anderen. Dat is ook meteen hun valkuil: ze cijferen zichzelf en hun gevoelens weg, waardoor ze makkelijk over hun eigen grenzen gaan. Bied je je excuses aan aan een vissen, zul je bijna altijd een acceptatie terugkrijgen.

Boogschutter

Geen zin in onnodig drama in je leven? Dan is de boogschutter je beste vriendin. Deze energieke mensen zijn moeilijk te stoppen en vinden doorgaan fijner dan ergens lang in blijven hangen. Ruzie met een boogschutter zal daarom ook niet lang duren. Vuurtekens zoals boogschutters verspillen liever geen tijd en energie aan boosheid, maar richten zich veel liever op positiviteit en dingen waar ze energie van krijgen.

Bron: Freundin.de