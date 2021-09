Menstruatiestoornis sinds je vaccinatie? Je bent niet de enige (en dit moet je weten)

De laatste weken doen steeds meer verhalen de ronde van vrouwen die menstruatiestoornissen ervaren sinds hun coronavaccinatie. Deze menstruatiestoornissen kunnen gaan om het uitblijven of verlaat komen van de menstruatie. Maar ook zijn er vrouwen die last hebben van een zeer hevige menstruatie, een doorbraakbloeding of zelfs bloedverlies na de overgang.

Duizenden klachten

Bijwerkingencentrum Lareb heeft ruim tienduizend klachten ontvangen over deze menstruatiestoornissen na de vaccinatie. “De aard van de klachten is heel divers en het gaat over jonge vrouwen en oudere leeftijden”, vertelt directeur Agnes Kant aan RTL Nieuws.

Andere oorzaken

Er wordt getwijfeld of het vaccin daadwerkelijk de oorzaak is van de stoornissen, aangezien menstruatiestoornissen vaak voorkomen. Het kan zijn dat vrouwen de klachten nu linken aan het coronavaccin, terwijl dit mogelijk onterecht is. “Alles wat er in je lichaam gebeurt kan invloed hebben op je menstruatie. Stress, een infectie, en als je goed griep hebt kan dat ook invloed hebben", aldus Kant.

Immuunreactie na coronavaccin

Toch kan een relatie tussen de klachten en de vaccinatie niet uitgesloten worden. Zo zou het kunnen zijn dat het immuunsysteem menstruatiestoornissen veroorzaakt. Dit immuunsysteem krijgt namelijk een flinke opdonder door het coronavaccin. Ook kan het zijn dat je hormonen even opgeschrikt worden, waardoor je menstruatie een ander patroon laat zien.

Onderzoek

Op dit moment is er geen wetenschappelijk bewijs van langetermijneffecten van het coronavaccin of een verband tussen de menstruatiestoornissen en het vaccin. Wel wordt er onderzoek naar gedaan. De Verenigde Staten hebben daar bijna anderhalf miljoen euro uit de kast getrokken. Vijf vooraanstaande universiteiten onderzoeken daar nu de mogelijke invloed van coronavaccins op de menstruatie. Ook het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt op dit moment of er sprake is van een verband. Zo ja, dan zullen de bijsluiters van het vaccin worden aangepast.

Wat kun jij doen?

Heb je zelf last van menstruatiestoornissen sinds je coronavaccin? Maak je dan geen zorgen. Vele artsen laten weten dat de bijwerkingen ongevaarlijk zijn en niets met onvruchtbaarheid te maken hebben. “Dit is vaak van tijdelijke aard”, vertelt Kant. De klachten kunnen zo'n twaalf weken aanhouden.

Wel is het goed om een melding van je bijwerkingen te maken bij het Lareb. Zo kan in kaart gebracht worden hoe veel vrouwen last hebben van de menstruatieklachten.

Is jouw menstruatie gestopt? Dit kunnen andere redenen zijn:

Bron: RTL Nieuws.