Met deze 3 opruimtrucs ziet je huis er altijd netjes en georganiseerd uit

Deze 3 opruimtrucjes maken je leven gemakkelijker en je huis netter.

1. Label álles

Je kruidenrekje of kruidenla zit vast barstensvol potjes en bakjes van verschillende groottes. De kans is groot dat je niet precies meer weet wat er allemaal in de potjes zit. De truc om dit te ordenen? In de weer gaan met een labelmaker. Voorzie ieder potje van een label en zet het desnoods op alfabetische volgorde. Dat oogt netjes, én je voorkomt dat je onnodig een potje kruiden koopt dat je al hebt.

2. Investeer in kasten

Niets zo rustgevend als een opgeruimde kast waarin je direct alles kunt vinden wat je zoekt en nauwkeurig weet waar alles hangt en ligt. Toch? Maar... een onmogelijke missie wanneer je te weinig kastruimte hebt. Dus investeer in die extra kasten. Zo kun je alles netjes opruimen zonder te hoeven proppen (en is het nog gemakkelijker de boel netjes te houden ook).

3. Vervang bakjes voor zakjes

Plastic bakjes zijn echt hartstikke handig voor sommige dingen, maar bij ruimtegebrek in je vriezer nemen ze onnodig veel plek in. De oplossing? Plastic zakjes met sluiting, waarin je je overgebleven eten handig kunt invriezen. De zakjes kun je gemakkelijk stapelen, nemen een stuk minder plek in en maken ontdooien eenvoudiger. En een volle vriezer met ingevroren maaltijden geeft rust in je hoofd, want zo kun je zelfs na een drukke dag nog een gezond maaltje op tafel toveren.

Bron: Pure Wow