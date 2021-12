Met déze 5 tips bereid je je voor op je financiële toekomst

Libelle samen met Rabobank

1. Voer gesprekken over geld

Het klinkt heel simpel, maar dat is het niet altijd. Geld is een gevoelig onderwerp en het kan daarom best lastig zijn om hier een gesprek over te beginnen. En dat terwijl je juist zo veel van anderen kan leren! Probeer het daarom toch eens op tafel te gooien, bijvoorbeeld bij een goede vriend of vriendin. Deze tips kunnen het makkelijker maken om het gesprek aan te gaan.

In de Gezonde Geldgesprekken van Rabobank gaan verschillende mensen het gesprek met elkaar aan, over hun financiële situatie nu en in de toekomst. Hoe kom je bijvoorbeeld rond als je geen pensioen hebt opgebouwd? En op welke manieren kun je allemaal sparen? Bekijk de gesprekken en laat je inspireren.

2. Denk alvast na over je toekomstige woonwensen

Als je ouder wordt, veranderen je woonwensen. Misschien wil je bijvoorbeeld kleiner wonen of heb je behoefte aan een gelijkvloerse woning. Ben je benieuwd of je huidige woning ook bij je toekomstige woonwensen past? Met de 50Plus WoonTest ontdek je of je huis geschikt is om in te blijven wonen, of het nodig is om te verbouwen of dat je beter kunt verhuizen.

3. Check of je voldoende pensioen aan het opbouwen bent

De meeste Nederlanders bouwen AOW op en als je in loondienst bent is de kans groot dat je ook pensioen opbouwt. Maar is dit ook voldoende om straks goed rond te komen? Het is verstandig om daar nu alvast naar te kijken. Met dit stappenplan kun je gemakkelijk checken of je voldoende pensioen zal hebben en krijg je gelijk tips over hoe je een aanvullend pensioen zou kunnen opbouwen.

De Pensioenschijf-van-vijf is een handige tool om in kaart te brengen hoeveel maandinkomen je na je pensioen hebt én of dit past bij je levensstijl. Deze tool berekent de maandelijkse inkomsten op basis van vijf verschillende inkomstenbronnen:

• AOW

• Aanvullend- of werknemerspensioen

• Lijfrentes of bankspaartegoeden

• Eigen vermogen

• Werk

4. Vul de Wegwijzer in

Iedereen kan wel iets doen om financieel gezonder te kunnen leven. Denk bijvoorbeeld aan besparen op energiekosten of misschien juist investeren met spaargeld. Met de Wegwijzer van Rabobank ontdek je binnen twee minuten welke stap het beste bij jou past en wat jij kan doen om je financiën (nog meer) op orde te krijgen.



5. Weet waar je recht op hebt als mantelzorger

Ben jij mantelzorger voor een naaste, bijvoorbeeld voor je vader of moeder? Dan is er een kans dat je op het moment minder werkt en daardoor minder inkomsten hebt, of misschien zelfs extra uitgaven hebt. Gelukkig heb je als mantelzorger recht op verschillende financiële vergoedingen en aftrekposten. Zo zijn gemeenten bijvoorbeeld verplicht om mantelzorgers te ondersteunen en zijn er zorgverzekeraars die bepaalde mantelzorgkosten vergoeden. Check hier waar jij voor in aanmerking kan komen.

De eerste stap naar een financieel gezonder leven

Hoe meer we over geld praten, hoe beter. Het geeft je inzicht in je geldzaken en is de eerste stap naar een financieel gezonder leven. Met de Gezonde Geldgesprekken inspireert Rabobank om vooruit te denken. Bekijk de gesprekken en denk alvast na over jouw toekomst.