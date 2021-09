Met déze 5 tips blijft je huid soepel en stevig tijdens de overgang

Libelle samen met L‘Oréal Paris

Tip 1: Zorg voor een goede nachtrust

Heb je soms ook zo'n last van opvliegers 's nachts? Dit kan je nachtrust best een beetje verstoren. Te weinig slaapuren kan leiden tot een ruwe en droge huid. Probeer daarom elke nacht voldoende slaap te pakken en verzorg de huid goed voor het slapengaan. Reinig je gezicht goed en smeer bijvoorbeeld met een nachtcrème. Tip: gebruik een katoenen of zijden dekbed. Katoen neemt vocht op en zijde werkt verkoelend, waardoor de opvliegers iets beter te verdragen zijn.

Tip 2: De juiste voedingsmiddelen

Er zijn veel producten die een positief effect hebben op de huid. Denk bijvoorbeeld aan vis, rauwe of gestoomde groentes en fruitsoorten als blauwe bessen. Minder goed voor de huid zijn voedingsmiddelen die rijk aan suiker zijn. Deze producten kunnen het verouderingsproces van de huid versnellen. Natuurlijk kun je af en toe best genieten van een zoete snack, maar probeer het wel met mate te doen. En goed om te weten: groene thee gaat veroudering juist tegen én houdt de huid soepel. Iemand een kopje thee?

Tip 3: Vermijd stress

Het klinkt misschien als een open deur, maar stress is niet goed voor de huid. Zo versnelt het bijvoorbeeld het verouderingsproces. Bij chronische stress maakt de huid minder collageen en elastine aan, en dit zijn precies de stoffen die de huid stevig en soepel houden. Probeer daarom voldoende rust te pakken en stressvolle situaties te vermijden.

Tip 4: Voldoende vitamine D

Zorg ervoor dat je huid voldoende vitamine D binnenkrijgt tijdens de overgang, want dat maakt je lichaam in deze periode namelijk minder aan. Hierdoor neemt je lichaam minder calcium op en dat heeft weer zijn weerslag op de huid. Zo kan de huid bijvoorbeeld sneller geïrriteerd raken. Je krijgt bijvoorbeeld genoeg vitamine D binnen door supplementen. En natuurlijk helpt het ook om zo nu en dan wat zonnestralen mee te pakken. Wél met zonbescherming, uiteraard.

Tip 5: De juiste huidverzorging

Soms heeft de huid iets extra’s nodig om er op haar best uit te zien. Na de overgang dalen de collageenspiegels van de huid, die daardoor slapper wordt. L’Oréal Paris Age Perfect Collageen Expert verstevigende ampullen is speciaal ontworpen om de zichtbare effecten van afnemende collageenspiegels tegen te gaan. De ampullen geven de huid al in zeven dagen een boost. Voor het beste resultaat gebruik je de ampullenkuur in combinatie met de Age Perfect Collageen Expert Dagcrème. De huid is direct gehydrateerd en voelt weer elastisch en stevig aan.

Het resultaat

Een intensief gevoede, comfortabele huid. Maakt de huid zichtbaar steviger en strakker.