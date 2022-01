Met deze 5 tips maak je je interieur écht eigen

Libelle samen met CASBA Wonen & Slapen

Tip 1: Gebruik maximaal drie items per serie

Als je inrichten en combineren lastig vindt, kan een kant-en-klare meubelset handig zijn. Maar dit maakt de ruimte wel minder uniek. “Wij adviseren om maximaal drie items uit dezelfde serie te gebruiken. Door ook een aantal meubels uit een andere serie te gebruiken, geef je de ruimte een eigen touch. En bovendien hoef je niet het hele interieur te vervangen als je later weer iets anders wil proberen.”

Tip 2: Laat je meubels op maat maken

Het eerste waar je mee begint bij het inrichten van een ruimte, is de indeling. Waar zet je de bank neer? En hoe groot moet deze zijn? Wil je een grote eethoek, of is een kleine ronde tafel met vier stoelen voldoende? “In onze winkel zijn veel meubels verkrijgbaar die op maat gemaakt kunnen worden, zoals de banken van Henders & Hazel, Interliving en Montèl. Maar ook de wandkasten van Saunaco en de meubels van Bert Plantagie kunnen naar eigen wens worden gemaakt - tot aan kleuren en materialen toe. In de winkel kun je zelfs een 3D-ontwerp van de ruimte laten maken, zodat je ziet hoe het interieur eruit zou komen te zien. Zo creëer je een inrichting die helemaal bij je past.”

“Zelfs een vloerkleed kun je op maat laten maken. Houd er rekening mee dat het vloerkleed groot genoeg is om het deels onder de bank te kunnen schuiven. Door de bank een stukje op het vloerkleed te zetten, zorg je voor eenheid. Zo creëer je een comfortabele zithoek waarin je lekker kunt relaxen.”

Tip 3: Mix en match in materialen en kleuren

Van leer tot aan linnen en van oudroze tot aan taupe: veel items bij CASBA zijn verkrijgbaar in verschillende materialen en kleuren. “Als de muren rustiger zijn van kleur, is het leuk om de eetkamerstoelen een opvallende kleur te geven, zoals donkerblauw of olijfgroen. Ook is het in om met kleuren en materialen te mixen. Kies bijvoorbeeld vier stoelen in een rustige tint en stof, en twee velvet stoelen in een fellere kleur.”

“Wil je voorkomen dat je uitgekeken raakt op een meubelstuk met een opvallend kleurtje? Dan kun je ervoor kiezen om één van de wanden een gave kleur te geven. Die kun je zo weer overschilderen als je toe bent aan verandering.”

Tip 4: Wees creatief met accessoires

Accessoires zijn een goede manier om een unieke touch te geven aan je interieur. “Accessoires zijn heel persoonlijk. De één houdt bijvoorbeeld van mooie planten, de ander hangt graag schilderijen of foto’s aan de muur. Heb je allerlei beeldjes verzameld tijdens het reizen? Dan is het leuk om deze in een vitrinekast te zetten.”

Handig: door je accessoires in een driehoek te plaatsen, zorg je voor eenheid. Hangt er bijvoorbeeld een ronde spiegel boven je dressoir? Zet dan aan de ene kant een vaas, en aan de andere kant een klein plantje. Zo lijken de accessoires geen losse componenten, maar sluiten ze op elkaar aan.

Tip 5: Stel een lichtplan samen

Ook verlichting kun je afstemmen naar eigen stijl en smaak. “Wil je bijvoorbeeld warm licht, of vind je frisse, witte LED verlichting mooi? En wil je een statement maken door grote objecten aan het plafond te hangen, of zet je liever een staande lamp in de hoek? Je kunt alle kanten op gaan.” Het maken van een lichtplan kan helpen om overzicht te krijgen. Hierin kun je de plek, de sterkte en de grootte van de verlichting vastleggen.

Iedere lamp heeft een functie, zoals het uitlichten van een object of het brengen van sfeer. De verschillende type verlichting zijn: • Basisverlichting: verlichting die de hele ruimte verlicht, zoals een plafondlamp of plafonnière. • Functionele verlichting: lampen met een functie, zoals een leeslamp, bureaulamp of de verlichting boven het kookeiland. • Gerichte verlichting: dit zijn lampen die een bepaalde plek of bepaald object verlichten, zoals een boekenkast of een schilderij. • Sfeerverlichting: dit zijn de echte sfeermakers, zoals een hippe tafellamp, een grappig dierenlampje of kaarsen. Meer weten over verlichting? Je leest het hier.

In de winkel kun je een 3D-kamerontwerp laten maken, zodat je ziet hoe het interieur eruit zou komen te zien.

Een thuis om te delen

CASBA Wonen & Slapen is een multibrand woonwinkel in Zoeterwoude, waar de mooiste merken onder één dak zijn verzameld. De specialisten inspireren en adviseren in de winkel en online, zodat jij een thuis krijgt om te delen. Dit doen zij onder andere door 3D-kamerontwerpen samen te stellen en kleuradvies te geven. Keuze gemaakt? Dan worden jouw meubels met liefde bezorgd en gemonteerd door de ervaren meubelbezorgers.

Nieuwsgierig? Breng een bezoek aan de winkel of plan een afspraak in met een verkoopadviseur.