Met deze 6 (etens)restjes geef je je tuin een flinke boost

Koffiedik

Heb je een koffieapparaat waar je gemalen koffie voor gebruikt, gooi de restjes koffiedik dan niet weg. Je houdt er namelijk slakken mee uit de tuin. Meng de koffiedik met aarde, strooi over je tuin uit en je planten worden geen aangevreten gatenkaas meer.

Kookvocht

Als je aardappels of rijst hebt gekookt, is het water een gouden middeltje om je planten meer energie te geven. De voedingsstoffen die vrij zijn gekomen en achtergebleven zijn in het water, geven je planten een extra boost.

Sinaasappelschillen

Niet in de groene bak, maar in de aarde ermee! Breek de schillen in stukjes en meng ze met aarde om bladluizen, muggen, mieren en katten weg te houden.

Bananenschillen

Bananen zitten tjokvol kalium, en dat is niet alleen goed voor mensen, maar ook voor plantjes. Kook je bananenschillen en giet het kookvocht daarna over de aarde. Gaat je groen lekker van groeien.

Notendoppen

Heb je er een hekel aan om keer op keer op je knieen dat eeuwige onkruid te wieden, bewaar dan vooral je notendoppen. Breek ze in stukjes en verdeel ze over de aarde voor een onkruidvrije tuin.

Eierschalen

Eierschalen zitten boordevol calcium. Was ze, laat ze drogen en plet ze voordat je ze in de aarde stopt. Calcium maakt je planten sterk en ook slakken blijven ermee uit je tuin.

Bron: Too good To go