Met déze 7 tips kun je energie besparen tijdens de feestdagen (zonder dat het minder gezellig wordt)

Jorn Bos is energieadviseur bij Klimaatroute, onderdeel van Essent. Hij deelt met ons hoe je energie kunt besparen tijdens de feestdagen.

1. Bewuster koken

Met de feestdagen staan we vaak uren in de keuken om heerlijke maaltijden te bereiden. Dat kost flink wat energie. Jorn: “Gelukkig betreft dit maar een klein deel van het totale energieverbruik in huis. Maar je kunt natuurlijk wel bewuster koken. Zet bijvoorbeeld geen kleine pannen op groot vuur, zo ontsnapt er onnodig warmte.”

Wil je een stoofpotje maken? Gebruik dan een ecostoof. Dit is een soort slaapzak voor om je pan, waardoor er geen warmte ontsnapt. Daar kook je veel zuiniger mee.

2. Niet te lang voorverwarmen

Ook op het gebruik van de oven kun je flink besparen. “Verwarm die niet langer dan nodig is, vaak is-ie al vrij snel op temperatuur. En goed om te weten: een heteluchtoven is 15 procent zuiniger dan een elektrische oven.”

Moeten er meerdere gerechten in de oven? Doe dat dan na elkaar, dan hoef je ’m niet steeds voor te verwarmen. En moet je iets kort opwarmen? Zet het dan in de pas gebruikte oven, die is toch nog heet.

3. Trek een foute kersttrui uit de kast

Met die winterse temperaturen buiten zetten we de verwarming het liefst op standje 22. Maar er zijn veel zuinigere opties, ook met de kerst. “Trek bijvoorbeeld een foute kersttrui aan, pak er een dekentje bij en kruip gezellig tegen elkaar aan op de bank. Dan kun je de verwarming best een paar graden lager zetten. En ook handig: steek kaarsjes aan. Zo bespaar je op het gebruik van lampen én haal je sfeer in huis.”

Zet jij de verwarming uit in ruimtes die je op dat moment niet gebruikt? Met de huidige gasprijs kun je hier gemiddeld € 900,- mee besparen.

4. Houd de warmte binnen

Als er bezoek over de vloer is lopen er veel mensen in en uit. Dat er dan warmte uit de ruimte ontsnapt, is lastig te voorkomen. Maar je kunt natuurlijk wel vragen om de deuren zoveel mogelijk gesloten te houden. “Het helpt ook om een gordijn voor de deur te hangen. Zo houd je een groot deel van de warmte binnen, ondanks het in- en uit lopen.”

5. Aan de gourmet

Gourmetten met kerst is voor velen een traditie. Maar elektrische gourmetstellen slurpen wel veel energie. Jorn: “Bij ons zijn zelfs een keer de stoppen doorgeslagen. Vooral die oude apparaten verbruiken ontzettend veel stroom, de nieuwe varianten zijn zuiniger.”

Verder kun je het gourmetstel beter uitzetten als bijna niemand ’m meer gebruikt. Want je kent het vast wel: tegen de tijd dat de hapjes klaar zijn, besef je dat je eigenlijk wel genoeg hebt gehad.

6. Zet een kaasfondue op tafel

Maar wat is nu eigenlijk de energiezuinigste optie voor het diner? “Kaasfonduen! En dan niet met een fonduepan, maar met pannen die op kaarsen werken. Er komt dan helemaal geen gas of stroom aan te pas.” En het zorgt ook nog eens voor een winters sfeertje in huis.

Een etentje met elkaar is een goed moment om over duurzaamheid te praten. Welke maatregelen nemen je familieleden om op energiekosten te besparen? En hebben zij ervaring met zonnepanelen of vloerisolatie? Door met elkaar in gesprek te gaan, ontdek je nieuwe manieren om op de lange termijn minder kosten te gaan maken.

7. Geef een duurzaam cadeau

Bij het geven van cadeaus neigen we vaak naar het nieuwste van het nieuwste. Maar waarom eigenlijk? Je kan bij de kringloop ook super leuke spullen scoren, dat is duurzamer én je bespaart er geld mee. “Ook is het leuk om een energiebesparend cadeau te geven. Denk aan heerlijke sloffen, of een fijne kruik. Dat kunnen we in deze tijd goed gebruiken.”

