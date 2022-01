Met déze 7 verrassende tips lukt het om meer groente te eten

Libelle samen met Albert Heijn

Het advies is om elke dag minimaal 250 gram groente te eten, maar gemiddeld blijken we slechts aan de 131 gram te komen. En dat terwijl de voedingsstoffen en vitamines die groente bevat heel goed zijn voor onze gezondheid. Tijd om ons eetpatroon aan te passen dus.

1. Vervang gewone producten door gezondere varianten

Tegenwoordig zijn er steeds meer gezondere varianten van ‘gewone’ producten verkrijgbaar. Denk bijvoorbeeld aan broccolirijst, of pizzabodems en pasta gemaakt van groente. Deze varianten zitten vaak boordevol vitamines, mineralen en antioxidanten en zijn bovendien een handig alternatief als je koolhydraatarm wil eten.

2. Voeg groente toe aan sauzen

Wie dacht dat alle sauzen dikmakers zijn, heeft het mis: je kan ze zo gezond maken als je wil. Probeer bijvoorbeeld eens een frisse salsa verde met kruiden als bieslook, munt en peterselie, of een lekkere romescosaus van paprika en tomaat. Zo kom je makkelijker aan je dagelijkse portie groente én krijgt je maaltijd meer smaak.

3. Afwisselen met rauwe en gekookte groente

Het lichaam neemt voedingsstoffen makkelijker op uit gekookte groente, máár: door groente te koken verliest het wel weer vitamines. Daarom is het belangrijk om zowel rauwe als gekookte groente te eten, zodat je van alle voedingsstoffen en vitamines genoeg binnenkrijgt.

Tip: bij het stomen en wokken van groente blijven de meeste vitamines behouden.

4. Salade als bijgerecht

Heb je een gerecht op de planning staan waar niet zo veel groente in zit? Maak er dan een frisse salade bij. Zo kom je veel sneller aan de 250 gram groente per dag en het is nog een lekkere toevoeging ook!

5. Probeer nieuwe groente

Van bimi tot rettich en van verschillende paddenstoelen tot kiemgroente: in de FoodFirst Leefstijlcoach-app van Albert Heijn helpt diëtist Steffi Haazen je om te koken met groente die je misschien niet zo snel in je mandje doet. Probeer de challenge Op Groentesafari en ga samen op ontdekkingstocht.

6. Diepvriesgroente voor een snelle bereiding

Wist je dat diepvriesgroente net zo gezond zijn als verse groente? Vaak zijn deze groente vooraf al gewassen en gesneden, waardoor het eten veel sneller klaar is en je dus ook gewoon een gezonde maaltijd kan maken als je krap in de tijd zit.

7. Een soepje voor het avondeten

In een restaurant is het normaal om een soepje vooraf te nemen, maar thuis wordt dit minder vaak gedaan. En dat terwijl het de ideale manier is om meer groente binnen te krijgen! Neem elke avond een lekker soepje met groente erin en dan heb je die 250 gram zo binnen.

