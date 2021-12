Met déze geniale tip heb je die olievlek zo weer uit je kleding

De tip komt van zakenvrouw en keukenheldin Martha Stewart en klinkt als volgt.

Stap 1: kledingstuk uit, Maizena op de vlek

Trek zo snel mogelijk het kledingstuk met de vlek uit. Of het nou een linnen blouse of spijkerbroek is, het materiaal maakt niet uit voor deze tip. Bestrooi daarna de vlek royaal met wat Maizena of andere maiszetmeel. Laat dat zeker een kwartier tot twintig minuten inwerken.

Stap 2: Maizena afborstelen en inzepen

Als de Maizena is ingewerkt op de verse vlek, kun je het eraf borstelen met een oude tandenborstel. Wat nog over is van de olievlek kun je daarna behandelen met een water-en-zeepmengsel. Je kan hiervoor wasmiddel gebruiken of simpele haarshampoo. Zorg er in ieder geval voor dat zo'n 5 procent van je mengsel bestaat uit zeep en de andere 95 procent uit water.

Druppel het mengsel op de binnenkant van de stof en zorg ervoor dat de buitenkant van de stof, en sla er een paar keer op met een hard, plat voorwerp, zoals een spatel. Zo ‘sla’ je de Maizenaresten er uit.

Stap 3: spoelen en drogen

Spoel vervolgens de vlek na met nog wat van het water-en-zeepmengsel boven een gootsteen. En dan nu dé truc: droog de vlek met een schone kaasdoek. Kaasdoeken zijn super absorberend, met name als het aankomt op vetvlekken. Dep de vlek zachtjes droog en je zult zien dat de kaasdoek het vet opneemt terwijl het de zeepresten droogt. Herhaal dit stappenplan tot de vlek weg is. Poets ze!

Bron: Martha Stewart.