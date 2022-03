Met déze ingrediënten eet je jezelf gelukkig

Libelle samen met Uitgekookt

Laura Koster is voedingsexpert bij maaltijdbezorger Uitgekookt en weet precies hoe je je gelukkig eet: “Daarvoor hoef je niet ineens ingewikkelde dingen te maken. Het klinkt bijna een beetje saai, maar je eet jezelf vooral gelukkig door gezond en gevarieerd te eten. In elk ingrediënt zitten andere stoffen die je nodig hebt. Bijvoorbeeld voor je spieren of botten, maar ook voor de werking van je zenuwstelsel, gezonde hersenen en energie. Allemaal dragen ze bij aan je geluksgevoel. De chefs bij Uitgekookt weten hoe belangrijk gevarieerd eten is en zorgen dat de maaltijden in balans zijn zodat je altijd een gezonde maaltijd krijgt.”

Laura van Uitgekookt: "Elk ingrediënt heeft zijn eigen belangrijke stofjes."

Vet visje

Depressie zou minder voorkomen in landen waar ze met grote regelmaat een visje op hun bord hebben liggen. De vetstoffen in vis hebben een positief effect op ons humeur. Laura: “In vette vis zit ook vitamine D, een echte pretletter als het gaat om geluk. Die draagt bij aan het goed functioneren van je spieren en immuunsysteem. Vitamine D krijg je binnen via zonlicht op je blote huid, maar haal je ook uit voeding.” Zet dus wat vaker zalm of paling op het menu.

Laura: “Suiker zorgt voor grote schommelingen in je bloedsuikerspiegel, daar word je niet gelukkig van.”

Superfruit

Last van stress? Eet een banaan. Dit superfruit zit vol magnesium, ook zo’n stofje dat je helpt je gelukkig te voelen. Laura: “Van een tekort aan magnesium kun je vermoeid, prikkelbaar en zenuwachtig worden. De suikers in bananen stimuleren de aanmaak van serotonine en dat stofje laat je ontspannen en verbetert je humeur.”

Noten

Ongebrande noten zitten vol met vitamine B. Laura: “Vitamine B1, thiamine, draagt bij aan een normale werking van je zenuwstelsel. Dit is belangrijk om je goed te voelen, want je zenuwstelsel stuurt al je lichaamsfuncties aan, waaronder je stemming en emoties.”

250 gram groente

Laura: “We weten allemaal wel dat we 250 gram groenten per dag zouden moeten eten en genoeg moeten variëren om ons happy te voelen. Maar gemiddeld eten we maar 131 gram groenten. Gevarieerd eten is ook lastig, mensen hebben vaak tien recepten voor de doordeweekse maaltijd die ze steeds herhalen. Bij Uitgekookt helpen we mensen met verse uitgebalanceerde maaltijden, zo krijg je alle belangrijke voedingsstoffen binnen en hoef je er zelf niet over na te denken. Heel Nederland gezond laten eten, dat is wat we willen!”

Door de spinazie zijn deze rijk gevulde cannelloni’s een bron van magnesium en helpen daardoor vermoeidheid te verminderen

