Met déze leuke wijnfeitjes maak je indruk tijdens het kerstdiner

Libelle samen met Neleman

Glazen als vazen

Waarom zijn wijnglazen, vooral voor rode wijn, vaak zo groot? Wijn heeft zuurstof nodig om nog lekkerder te smaken, niet vullen tot de rand dus. Om de smaak zo optimaal mogelijk te houden, kun je je glas ook beter bij de steel vasthouden en niet bij de kelk. Zo wordt de wijn niet warm door je hand. Was de glazen het liefst met de hand af en zet ze niet ondersteboven in de kast. Zo zouden er vieze geurtjes in het glas kunnen blijven hangen. En die wil je bij de volgende borrel niet proeven.

De oudste wijn die nog drinkbaar is, is bijna 550 jaar oud.

Bewaarwijnen

6.000 kaarsjes blaast de oudste wijn ter wereld uit. Maar reken wel op een zuurtje in de wijn. De oudste wijn die nog wel drinkbaar is, is ook op leeftijd: bijna 550 jaar oud. De laatste keer dat deze is geschonken was in 1944. Dit glas was voor generaal Leclerc, de Franse bevrijder van Straatsburg. Grote kans dat deze oude wijnen gemaakt werden van lokale druiven. Net als de biologische wijnen van wijnhuis Neleman. Lokale druivensoorten worden vaak gerooid om internationale variëteiten aan te planten die helemaal niet op die plek thuis horen, zonde natuurlijk. Want die hebben extra water en bemesting nodig om goed te groeien. Neleman koestert lokale druiven juist vanwege hun kracht. Daarmee zorgt Neleman voor meer diversiteit in druivensoorten en dat is beter voor de biodiversiteit én het klimaat. Zo proef je een unieke wijn en doe je iets goeds voor de wereld.

Kip in de wijn

Wist je dat maar liefst 94% van de wijndruiven wordt bespoten met gif? Dat moet anders vinden ze bij Neleman. Voor de bodem, voor de bijen en voor de mensen. Biologische wijn is dan ook gemaakt zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Op etiketten zie je ook steeds vaker dat wijnen vegan zijn. Maar in wijn zitten toch alleen druiven? Nee dus: om allerlei stoffen snel te laten bezinken, wordt er weleens kippeneiwit door de wijn geroerd. Ook wordt er gelatine, gemaakt van dierenbotten, toegevoegd voor een soepelere wijn. Het is niet zo dat dit in je glas komt, want de wijn wordt gefilterd voor deze wordt gebotteld. Toch liever een echte vegan wijn? Op de flessen van Neleman vind je het logo met de zonnebloem, een garantie dat de wijn gecontroleerd vegan is.

Het ploppen van de kurk

Wijn gekozen? Dan begint het openen van de fles. De een vindt een schroefdop superhandig, de ander zweert bij het echte plopgeluid van een kurk. Nadeel is dat een fles ‘kurk’ kan hebben en dan niet meer te drinken is. Maar daar hebben ze bij Neleman iets op gevonden. Alle flessen worden afgesloten met kurken van echte kurk (dus geen plastic). Daarmee beschermen ze de kurkeikwouden in Zuid-Europa. Dat is belangrijk voor het klimaat en de biodiversiteit. Deze kurken zijn door een snuffelmachine gegaan die de kurkbacterie kan detecteren, elke fles is dus gegarandeerd kurkvrij. Een aantal flessen heeft een handige draaikurk, waarbij geen kurkentrekker nodig is, iedereen blij!

De kurkeik

Cheers!

Glazen gevuld? Dan is het tijd om te proosten en dat doen mensen al heel lang. Over het waarom van het toosten gaan veel verhalen, wij houden het erop dat je zo de wijn echt beleeft met al je zintuigen. Je ziet en ruikt de wijn, je voelt het glas en je hoort het getik van de glazen. Proeven maar, proost!

