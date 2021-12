Met deze modetips van styliste Liselotte zie je er stralend uit tijdens de feestdagen

Liselotte over de outfits van Annemieke en Geesiena:



“De broek van Annemieke is van gerecyclede stof en zit supercomfortabel. Niet onbelangrijk aan de kersttafel! Met een glansblouse erop creëer je een feestelijk geheel. De oorbellen met glimmende steentjes maken het af.



Het zilver in de jurk van Geesiena past goed bij haar haarkleur. Met een blazer wordt de look wat stoerder. En door de mouwen wat op te stropen, komen de mouwen van de jurk eronder vandaan. Dat geeft een leuk accent.”