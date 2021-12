Met deze rode wijnen maak je indruk tijdens het kerstdiner

Libelle samen met Neleman

Het kerstdiner starten we met frisse en fruitige rode wijnen. Denk bijvoorbeeld aan Neleman Tempranillo of Neleman Tempranillo Monastrell. Deze wijnen combineren perfect met lichte voor- of tussengerechten, zowel warm als koud.

Lichte, fruitige rode wijn is licht gekoeld het lekkerst, zo’n 14-16 °C

Tempranillo is een fruitige rode wijn en een echte allemansvriend die zich makkelijk aanpast aan elke gelegenheid.

Langer gerijpt

Bij het hoofdgerecht is het tijd om uit te pakken. Denk aan rode wijnen zoals Neleman Return to Harmony Bobal of de Just Fucking Good Wine Marselan. Ook een Crianza- of Reserva-wijn past goed, deze hebben langer op hout gerijpt en zijn elegant en wat steviger qua smaak. Dat kan een hoofdgerecht prima hebben.

Derrick Neleman, Nederlandse wijnboer in Spanje.

“Met Kerst komt bij mij thuis steevast de trots van ons eigen wijnhuis op tafel: Bobal Robusta. Deze volle rode wijn is onze ode aan de bobal-druif, de lokale held van Valencia. Ook de frisse en zeer fruitige Tempranillo die we in de Spaanse regio Navarra maken, mag niet ontbreken. Licht gekoeld is deze wijn perfect als borrel of bij het voorgerecht.”

Met diepgang

Wil je je gasten echt iets bijzonders inschenken? Kies dan voor de One of 3 Garnacha. Deze volbloed Rioja wordt gemaakt van druiven van honderd jaar oude wijnstokken en heeft een intense, paarsrode kleur. Je proeft de volle smaak van rood en zwart fruit, maar ook hints van vanille, cederhout, viooltjes en balsamico. Een wijn met diepgang.

Deze volbloed Rioja is gemaakt van zeer oude stokken garnacha en kun je gerust nog jaren laten liggen.

Over Neleman

Wist je dat 94% van de wijndruiven wordt bespoten met gif? Dat moet duurzamer, vindt Neleman. Voor de bodem, de bijen en voor jou. Daarom maken ze 100% biologische en vegan wijnen in Spanje, Frankrijk en Italië. Reken maar dat dat fantastische wijnen oplevert.