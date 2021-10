Met deze simpele tips verminder je in no-time je schermtijd

Omdat we bang zijn dat we iets missen, verliezen we onze telefoon bijna niet meer uit het oog. Elke 15 minuten of zelfs vaker checken we weer of er nog iets binnen is gekomen. Dat is zonde van de tijd, niet al te best voor je mentale gezondheid en ook nog eens simpel te vermijden.

Minder met je telefoon bezig zijn, is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Maar met deze concrete tips moet het deze keer toch gewoon lukken:

Zet notificaties uit

Stap 1: zet alle notificaties van de apps die je gebruikt uit zodat je telefoon niet oplicht voor elke like die er binnenkomt. Je kunt ervoor kiezen om de meldingen van bepaalde apps die belangrijk zijn, bijvoorbeeld je e-mail en agenda, wel aan te laten staan of om rigoureus alles uit te schakelen.

Schema

Houd jezelf aan een strak schema en zet ook wekkers om aan te geven hoe vaak je op je telefoon mag kijken. Begin bijvoorbeeld met 15 minuten en bouw dat steeds verder af naar een halfuur, drie kwartier en een uur of zelfs langer. Als de wekker gaat, mag je een minuutje door al je meldingen gaan om vervolgens je telefoon weer weg te leggen.

Apps ordenen

Blijf je maar doelloos scrollen en swipen op social media? Zorg dan dat het moeilijker is om de apps te vinden. Als al deze apps om je homescherm staan, klik je ze automatisch vaak aan. Als je er echt naar met zoeken, zal dat minder vaak gebeuren. Zet de apps die je wel graag wil gebruiken op het hoofdscherm en ruim de rest op in mapjes, het liefst op het volgende scherm.

Niet naast je bed

Ook een belangrijke regel: leg je telefoon niet naast je bed om ’m te gebruiken als wekker. Zo zorg je ervoor dat je de dag niet begint én eindigt met je telefoon.

Bron: Cnbc.com