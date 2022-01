Met deze stijltip heb je altijd een sprankelende outfit

En dat kun je gewoon bereiken met items uit je eigen kast.

Thuiswerkpak

Thuiswerken en er leuk uitzien is niet de beste combinatie. De kans is groot dat ook jij geregeld de hele dag in een legging of joggingbroek loopt. Daar is helemaal niks mis mee, en dat is stiekem ook wel een klein voordeel van de hele misère: comfort staat momenteel bovenaan.

Simpele stijltip

Toch dromen we over het hervatten van het normale leven. En als we dat doen, het liefst in een sprankelende outfit die tegelijkertijd wél comfortabel is. Dat is gemakkelijker te behalen dan je denkt, want het kan met een simpele stijltip.

Spannend element

Om ervoor te zorgen dat zelfs de simpelste outfit nog stijlvol is, is het belangrijk om altijd een spannend element toe te voegen. Houd hiervoor de drie elementen-regel in gedachten: draag je een simpele pantalon met een T-shirt of blouse? Zorg er dan voor dat het derde element iets opvallender is: een schoen met opvallend printje, een grotere oorbel of bijvoorbeeld een riem met een in het oog springende gesp.

Persoonlijke twist

Zo hoef je niet uren voor je kast te staan, want je kunt de basis van je look vrij simpel houden. Maar door toch een kleine persoonlijke twist aan je outfit te geven, oogt je kleding al snel nét wat sprankelender en feestelijker.

Schoenen maken de man - of in dit geval de vrouw. Met schoenen kun je je outfit een frisse, andere twist geven. Liselotte laat zien wat 7 verschillende schoenen bij 1 outfit voor verschil kunnen maken.

Bron: Freundin