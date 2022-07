Met deze tips neem je niet te veel mee op vakantie

Of je nou met het vliegtuig of met de auto op vakantie gaat, grote kans dat je altijd te veel spullen mee wilt nemen. Het klinkt ook zo handig om een reserve paar schoenen mee te nemen en extra t-shirts in te pakken. Je wil natuurlijk niks vergeten of er op je vakantieadres achterkomen dat je iets bent vergeten, dus pak je voor de zekerheid maar van alles in.

Vooral als je last-minute besluit je koffer in te pakken kunnen er veel items in verdwijnen die je helemaal niet nodig hebt, dus tip nummer één: begin op tijd met inpakken. Je kunt dan een lijstje maken met spullen die je nodig hebt.

Noodzakelijke spullen

Op dat lijstje schrijf je allereerst de echt noodzakelijke spullen zoals reisdocumenten, medicijnen en toiletartikelen (anticonceptie, bril, lenzen etc)

Klimaat en vakantiedoel

Het is ook belangrijk om voor ogen te hebben wat het klimaat is in het land waar je op vakantie gaat. Pak je slippers of truien in? Een (dunne) trui kan natuurlijk nooit kwaad, maar neem er niet meer dan één mee als je naar een warm land op vakantie gaat.

Bedenk ook wat je gaat doen op je vakantie. Ga je de bergen in of wordt het een strandvakantie? Wil je vaak uit eten of blijf je voornamelijk bij je accommodatie? Afhankelijk van deze antwoorden kun je al heel veel kledingstukken thuislaten.

Koop spullen op je vakantiebestemming

Hele gangbare producten zoals shampoo of zonnebrandcrème hoef je niet perse mee te nemen, je kunt ze daar ook gewoon in de supermarkt of apotheek kopen. Dat scheelt weer gewicht én plek in je koffer.

Wassen op locatie

Ook nog een optie: neem een tube reiswasmiddel mee en was je kleding op je vakantieadres. Dit is vooral handig als je genoeg ruimte hebt om je kleding te laten drogen.

Hoeveel paar schoenen inpakken?

Je kunt voor iedere gelegenheid schoenen mee (willen) nemen, maar denk weer aan het doel van je vakantie. Voor een strandvakantie heb je hooguit één paar slippers en één paar comfortabele schoenen nodig en misschien nog een leuk setje voor als je uiteten gaat. Zorg ook dat je schoenen in een neutrale kleur meeneemt zodat je ze met veel kledingstukken kunt combineren.

Bepaal van tevoren setjes

Om te voorkomen dat je teveel kledingstukken meeneemt kun je van tevoren alvast setjes bepalen. Als je weet welke setjes je wil maken (en nodig hebt) dan neem je ook niet per ongeluk teveel broeken of t-shirts mee.

In- en uitruimen

Ga je naar één plek op vakantie dan is het niet zo erg als je koffer nog maar nét dicht kan, je hoeft ‘m immers maar 1x uit- en in te pakken. Reis je naar meerdere plekken dan is het goed om je koffer niet te vol te stoppen want dat scheelt een hoop inpak frustratie.

