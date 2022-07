Met déze tips red je je huid tijdens een (lange)vliegreis

In het vliegtuig draait de airco op volle snelheid. Je kunt je eigen luchttoevoer regelen, maar als je een vervelende buur hebt die ‘m hard heeft staan, ben je extra de klos. Door die verhoogde luchtsnelheid, verdampt het vocht eerder uit je huid. Net als met een kop thee: als je blaast, koelt het sneller af. Daarnaast is het vochtgehalte in de lucht minder hoog dan aan de grond.

Schone handen zijn belangrijk

Niet alleen de lucht draagt bij aan een ongezondere huid, ook het gebrek aan hygiëne doet niet veel goed voor je velletje. De bacteriën op vieze vliegtuigstoelen, uitklaptafeltjes en armleuningen komen via je handen makkelijk op je gezicht terecht. Vaak je handen wassen (met natte doekjes) is de oplossing.

Niet zonder SPF de lucht in

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de uv-straling in de lucht vele malen hoger is dan op de grond. Zorg dus dat je een crème uitkiest die een SPF-filter bevat. Dermatoloog Geeta Yadav raadt SPF 30 aan.

Hydrateren

Een goede voorbereiding is ook hier weer het halve werk. Verzorg je huid dus goed vóórdat je vliegreis begint. Volgens meerdere beauty-experts is het de truc om de avond voor vertrek je huid in te smeren met een hydraterend masker en deze ook mee de lucht in te nemen. Op deze manier bouw je een vochtbuffer op. Een crème met hyaluronzuur doet het goed. Dit houdt vocht vast en gaat een trekkerig gevoel tegen.

Crèmes met vitamine C en E zijn ook aan te raden. Deze antioxidanten zouden de vieze cabinelucht ietwat neutraliseren. Karitéboter voor op je lippen zou het ook goed doen om velletjes en andere droogte tegen te gaan. Dermatoloog Geeta raadt aan om rijkelijk te smeren met crèmes met shea butter als ingrediënt.

Het begin vanbinnen

Natuurlijk kun je smeren wat je wil, maar heb je je lichaam ook van binnenuit te voeden. Gezond voedsel en genoeg water zijn hier de sleutel. Bestel je graag een of meerdere wijntjes in het vliegtuig, dan is de kans op een droge huid een stuk groter. Verwen jezelf ook eens met een gezichtsmassage, door met (schone!) handen draaiende bewegingen te maken over je voorhoofd, wangen en kaken. Vergeet ook je ogen niet.

Schoonmaken die handel

En dan, zodra je het vliegtuig uit stapt, is het volgens Geeta heel belangrijk dat je je gezicht meteen met een goede, milde cleanser reinigt. Smeer er vervolgens een voedende crème op om de huid weer te kalmeren.

Bron: wmagazine