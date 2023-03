Met déze tool zie je of je huis (in de toekomst) onder water kan komen te staan

Overstromingen door de klimaatcrisis zijn helaas al een feit. Nog geen twee jaar geleden werd Nederland opgeschrikt door heftige overstromingen in Limburg. Duizenden mensen moesten evacueren, een ziekenhuis werd ontruimd en straten stonden onder water. In Duitsland leidde de ramp tot 122 doden. Het roept de dringende vraag op welke delen van ons land het kwetsbaarst zijn.

Risicogebied

Zo’n 9 miljoen mensen wonen in het ‘overstroombare gebied’. Deze oppervlakte beslaat ongeveer 60% van Nederland. Het laagste punt ligt in Nieuwerkerk aan den IJssel, op 6,76 meter onder zeeniveau. Het hoogste punt is het drielandenpunt in het Zuid-Limburgse Vaals, op 323 meter boven zeeniveau. Behalve de hoogte is ook de ligging van de rivieren bepalend voor welke delen als eerste onder water komen te staan.

Hoe staat jouw huis ervoor?

Op overstroomik.nl kun je zien hoe jouw huis ervoor staat. Je voert je postcode of adres in en er volgt gelijk een voorspelling. Ook zie je wat deze voorspelling voor jou betekent op het gebied van water, gas, elektriciteit en problemen met riolering, én hoe je je voorbereidt op een overstroming.

Watersnoodramp

Dat een overstroming een realistisch scenario is, weten we ook door de Watersnoodramp van zeventig jaar geleden. Er vielen toen in totaal 1836 slachtoffers. De ramp had grote impact op overlevenden, maar ook op hun kinderen en kleinkinderen.

Fotograaf Robin de Puy en dichter Maria Barnas portretteerden in het boek Waters dertig mensen die de Watersnoodramp meemaakten of opgroeiden in de schaduw van dit trauma. Aan Libelle vertelde Robin er meer over. Ze beschrijft de onverwerkte trauma’s van mensen als ‘een heel eenzaam gedragen verdriet.’

Bron: Holland.com, Rijksoverheid.nl