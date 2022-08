Met deze vijf gouden tips hou je wespen op afstand

1. Koffie branden

Deze tip werkt vaak goed. Wespen hebben een hekel aan de geur van koffie, dus een kop koffie bestellen op een terras is een goed idee. Thuis in je tuin kun je het volgende doen: je neemt een schaaltje waarop je gemalen koffie doet en de koffie steek je vervolgens aan. De koffie gaat smeulen en dat stinkt behoorlijk. Het voordeel van deze manier is dat het echt gaat roken en niet in de brand vliegt.

2. Etherische oliën

Je kunt speciale wespenspray kopen waarin bijvoorbeeld lavendelolie en tea tree zit. Deze spray je op jezelf. Je kunt er ook voor kiezen om aromatherapierollers die eigenlijk bedoeld zijn voor ontspanning te gebruiken. Deze rollers bevatten meestal lavendel. Dat is een sterke geur waar wespen niet van houden.

3. Kruidnagel

Ook een schoteltje gevuld met koud water en daarin enkele kruidnagels zou kunnen helpen. Of snij een citroen doormidden en stop daar een paar kruidnagels in.

4. Nepwespennest

Wespen zijn erg territoriaal van aard. Je kunt in de tuin een nepwespennest hangen, dat je onder andere online kunt kopen. Zoek maar eens op ‘waspinator’. Er zijn al meerdere voorbeelden van mensen die een nepnest in de tuin hebben gehangen en daardoor amper overlast hebben. Misschien ook een goede tip voor alle terrashouders.

5. Koperen muntjes

Heb je thuis nog koperen muntjes, of misschien zelfs koperen potten of pannen? Zet iets van koper op je tuintafel en je zult mogelijk minder last hebben van wespen. Waarom? Wespen hebben een hekel aan de geur van koper!

