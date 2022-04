Met déze woorden nam ongeneeslijk zieke Ron Fresen afscheid van zijn publiek

Vorig jaar werd bekend dat Ron dat de prostaatkanker die Ron had toen hij 47 was, is teruggekeerd: “Ik wist meteen wat dat betekende. Bij recidive is het altijd uitgezaaid, altijd ongeneeslijk. Dat was een heel harde boodschap”, zei hij toen. Hij besloot daarop zijn resterende tijd in het leven anders te willen indelen en kondigde zijn vertrek bij de NOS aan. Vandaag was het zover.

We gaan naar Ron in Den Haag

Het is presentator Winfried Baijens die de voorzet geeft, na zijn nieuwsitem: “De zin ‘we gaan naar Den Haag, naar Ron Fresen, gaan we na vandaag nooit meer uitspreken.” De camera schakelt naar Ron. Winfried vraagt: “Ga je het missen?” En dan steekt Ron van wal.

Liefde en plezier

“Ja, natuurlijk ga ik dit heel erg missen. Dit is zo’n belangrijk onderdeel van mijn leven geweest. Maar ik heb het altijd met ongelooflijk veel liefde en plezier gedaan. Ik heb altijd gezegd: je moet zoveel mogelijk met een goed verhaal in het journaal willen zitten, en volgens mij ben ik daar redelijk ver mee gekomen de afgelopen jaren”, zegt Ron.

Het gaat jullie goed

Hij vervolgt: “Ik wil iedereen heel erg graag bedanken voor alle aandacht al die jaren, en de enorme blijken van waardering die ik ook zeker de laatste weken en maanden heb gekregen.” Hij sluit af met een liefdevolle boodschap aan zijn collega's en zijn publiek: “Ik kan eigenlijk nog maar één ding zeggen: het gaat jullie bij de NOS, maar ook iedereen in het land heel erg goed.” Hij steekt nog even twee duimen op, en verdwijnt voorgoed van de buis. Je kijkt het fragment hier terug.

Diagnose

Zijn diagnose verzweeg hij lange tijd op zijn werk en in Den Haag. Toen het hoge woord eruit was, was het zijn vrouw die hem op het hart drukte om er nog iets van te maken. “Op het verloop van de ziekte heb je weinig invloed, maar je hebt honderd procent invloed op de manier waarop jij ermee omgaat”, zei ze tegen hem. En die boodschap neemt Fresen nu ter harte.

Bron: NOS.