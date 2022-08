Het kan leuk zijn om in een restaurant in het buitenland zomaar iets aan te wijzen op de menukaart zonder te weten wat je eigenlijk bestelt. Dan is het niet erg dat je niet weet wat er nou precies in het gerecht zit. Wil jij liever wel weten wat je voorgeschoteld krijgt? Dan is er een snelle manier om de menukaart te vertalen.

Google Translate

Misschien heb je de Google Translate-app al wel op je telefoon staan om snel een woordje op te kunnen zoeken. Die app kun je ook anders gebruiken. In de app zit ook een camerafunctie die een hele menukaart in één keer voor je vertaalt.

Menukaart vertalen op je telefoon

Zo gebruik je die functie: open de app en kies welke taal je wil vertalen naar het Nederlands (of een andere taal). Tik op het camera-icoon. Wanneer je de camera nu richt op de menukaart wordt deze in één keer helemaal gescand. Veeg over de tekst die je wil vertalen en de vertaling verschijnt bovenin beeld. Die vertaling is soms wat letterlijk, maar ook dan begrijp je wel waar een gerecht uit bestaat.

Heb je (in het buitenland) geen toegang tot mobiel internet? Download dan thuis alvast een aantal talen zodat je de app ook offline kunt gebruiken in een restaurant.

Leesbril vergeten, maar wel je telefoon bij je? Zo gebruik je je telefoon als vergrootglas:

Bron: Icreatemagazine.nl