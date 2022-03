Met dít simpele trucje koop je altijd verse tulpen

Kleurrijke lentebloemen zorgen ook op koude dagen voor wat extra lentekriebels. Tulpen zijn in maart en april de populairste bloemen. Ze zien er vrolijk uit en zijn in talloze tinten te krijgen.

Hangende tulpen voorkomen

Helaas zijn deze prachtige bloemen niet altijd vers als je ze koopt. Om te voorkomen dat de bloemen na een paar dagen al gaan hangen, kun je bij het kopen op een speciaal detail letten.

Piepend geluid

De steel van een tulp kan namelijk een indicatie geven van de mate van versheid. Voor dit trucje pak je de steel tussen je vingers. Wrijf je vingers zachtjes heen en weer over de steel. Als je een piepend geluid hoort, zijn de tulpen vers. Hoor je niks? Dan kun je ze beter laten liggen, want dat is zonde van je geld.

Te jonge tulpen

De tulpen bij de boer of in de winkel kunnen overigens niet alleen te oud zijn. Soms zijn juist te vroeg geplukt. Om dit uit te kunnen sluiten, moet de bloem bij aankoop al licht gekleurd zijn. Anders loop je het risico dat de tulpen te jong zijn en niet mooi meer bloeien.

Heb je een mooie bos gescoord? Met deze tips geniet je extra lang van je tulpen:

Bron: Freundin.de