Met dit trucje is een fles bubbels binnen 10 minuten op temperatuur

We proosten niet alleen op het nieuwe jaar met champagne, er zijn nog veel meer feestelijke momenten die je kunt vieren met een glaasje bubbels. Last minute een fles gekocht die niet koud is? Mara Grimm weet ons alle tips en tricks te vertellen:

“Iedereen weet het, behalve autocoureurs: champagne mag nooit knallen. Niet zozeer omdat het ordinair is, maar vooral omdat het zonde is van de champagne. Door die knal stroomt namelijk niet alleen de halve fles leeg, maar verdwijnt er ook veel koolzuur uit de drank, waardoor hij doodslaat. Het is dan ook de kunst om een fles zo stil mogelijk te openen.

Dat gaat zo: verwijder het bovenste deel van de capsule van de fles. Draai vervolgens het draadkorfje – officieel heet dit een muselet – in zes draaien open. Dat doe je met je rechterhand, terwijl je met je linkerhand de kurk tegenhoudt; de kans dat de kurk op dit moment loslaat is klein, maar you never know. Houd de fles vervolgens in een hoek van 45 graden. Met je linkerhand blijf je de kurk stevig vasthouden, met je rechter draai je de fles voorzichtig weg van de kurk, net zo lang tot de fles open is. Doe dat met beleid, in het beste geval hoor je alleen een klein zuchtje als de kurk loslaat.

Pak de fles bij de bodem en schenk rustig in. Doe dat niet in één keer, maar schenk eerst een klein beetje in, wacht tot het schuim zakt en schenk dan bij. Dat schuimen kan je trouwens ook voorkomen door het glas een beetje schuin te houden. Vergeet niet de fles een slagje te draaien terwijl je hem weer rechtop houdt, dit voorkomt lekken.

Dan de glazen. Vroeger werd champagne uit coupes gedronken, maar omdat het koolzuur en de aroma’s daarin snel vervliegen, worden er sinds de jaren vijftig vaak flûtes gebruikt. Daarin blijft de champagne langer koel en worden de bubbels beter bewaard. Toch zijn ook over de wel erg smalle flûtes de meningen verdeeld; kenners én veel champagnehuizen adviseren tegenwoordig dan ook om voor champagne dezelfde glazen te gebruiken als voor witte wijn. Daarin komt het bouquet veel beter tot zijn recht. Welk glas je ook kiest: pak het nooit bij de kelk, maar altijd bovenaan bij de steel. Op die manier beïnvloed je de temperatuur van de drank niet.

Tot slot: bewaar je champagne niet eindeloos in de ijskast, want daarvan droogt de kurk uit. Leg hem in plaats daarvan vier uur van tevoren pas koud. De standaardtemperatuur voor champagne is 8-10 graden, maar de ideale temperatuur verschilt per stijl. Check dus altijd even het etiket. Vergeten koud te leggen? Zet de fles dan een half uur in een met ijswater gevulde wijn- of champagnekoeler. Wie nóg meer haast heeft doet een paar eetlepels zout bij het ijswater: de champagne is dan binnen tien minuten op temperatuur.”

Het boek Eetiquette Beeld Mara Grimm

Het boek Eetiquette (€14,99)is te bestellen via maragrimm.nl en vanaf 1 december ook verkrijgbaar in de boekhandel.

BEKIJK OOK: Met dit simpele trucje krijg je jouw platgeslagen champagne weer bruisend: