Een zonnige dag met een strakblauwe lucht is een dag waarop zonnepanelen overuren draaien. Toch? Vaak wel inderdaad, maar toch speelt niet alleen de zon maar ook de temperatuur hier een rol bij. Zonnepanelen brengen namelijk meer op bij lagere temperaturen dan op een warme zomerse dag.

Ideale dag voor zonnepanelen

De ideale dag voor een hoge opbrengst van zonnepanelen? Een wat koudere, zonnige dag met een noordoostenwind die zorgt voor schone lucht. Dat zijn vaak dagen in maart, april en begin mei. De regel daarbij is dat de opbrengst van zonnepanelen per 2 graden met 1% afneemt. Op een zonnige dag met een temperatuur van 10 graden is de opbrengst dus 10% hoger dan op een dag met evenveel zon maar een temperatuur van 30 graden. Op zo’n dag is de opbrengst natuurlijk nog steeds hoger dan op een bewolkte dag in november.

Zonnigste maand

Zonnepanelen leveren dus gemiddeld de meeste energie in de lente en aan het begin van de zomer. Dan is het nog niet zo heel warm, maar schijnt de zon al wel wat vaker. Mei is in Nederland met 213 uur zonneschijn de zonnigste maand. Wanneer er in die maand geen wolkje aan de lucht is en de lucht schoon is, leveren de zonnepanelen je lekker veel op.

Besparen op je vaste lasten? Deze tips gaan je helpen:

Bron: Weeronline.nl