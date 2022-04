Met je kind naar de stembus: de Kinderjury Stemweek is begonnen

De Kinderjury

De Kinderjury wordt gevormd door álle kinderen van zes tot en met twaalf jaar, een behoorlijke groep dus. Samen bepalen zij welke boeken in de leeftijdscategorieën zes tot en met negen jaar en tien tot en met twaalf jaar de prijs krijgen voor het beste boek. De Kinderjury is overigens de enige prijs die helemaal door kinderen wordt bepaald.

Kinderboeken Leesteam

Het stemmen barstte al eerder los. Het Kinderboeken Leesteam bracht zondag al hun stem uit. Dit team bestaat uit 12 kinderen, één uit iedere provincie. Zij zijn het hele jaar actief met onder andere het geven van leestips. Aankomende week hebben zij het vooral druk met het enthousiasmeren van hun leeftijdsgenootjes om te gaan stemmen. Dus laat je kind zijn of haar stem zéker uitbrengen.

Waar kan je stemmen?

Stemmen kan op meerdere locaties. Zo zijn er stembussen op school, in de lokale boekhandel en in bibliotheken. Maar de deur hoef je er niet per se voor uit, online kunnen de kinderen stemmen op www.kinderjury.nl, maar het kan ook op de websites van onder andere Donald Duck, Tina en Flair.

Bonus!

Hoewel stemmen natuurlijk al superleuk is om te doen, zeker voor kinderen, is er nog een leuke bonus. Door te stemmen maken de kinderen namelijk kans om hun lengte in boeken te krijgen! Ja, je leest het goed.. dat kan dus een flinke leeslijst zijn.