Met of zonder Johnny de Mol, talkshow ‘HLF8' keert terug

Johnny de Mol kondigde in april aan voorlopig met talkshow HLF8 te stoppen. In een statement in zijn eigen programma maakte Johnny bekend dat hij het presenteren van HLF8 even niet ziet zitten, vanwege een nieuwe aanklacht van seksueel misbruik.

Hij ontkende die beschuldigingen, maar zei dat het hem en zijn redactie “onmogelijk wordt gemaakt” om het werk voort te zetten. Hélène Hendriks heeft tijdelijk zijn plaats als host aan de talkshowtafel overgenomen. Ook Leonie ter Braak is een keer ingevallen. De laatste aflevering van dit seizoen wordt volgende week vrijdag uitgezonden.

Goede sfeer

Het was nog niet duidelijk of het programma helemaal geschrapt zou worden, of toch door zou gaan. Maar SBS6 is er tevreden over. Tv-directeur Marco Louwerens van Talpa, waar SBS6 onder valt, noemt HLF8 een programma “met een fijne, goede sfeer”. “ Ook in het nieuwe seizoen blijft HLF8 een belangrijk onderdeel van onze programmering.”

De nieuwe aanklacht tegen Johnny volgde op een andere zaak van zijn ex Shima Kaes die al sinds 2020 tegen Johnny loopt en eerder in april uitlekte. De dag dat die zaak aan het licht kwam, 6 april, sprak Johnny daar voor het eerst over tegen het publiek. Dat deed hij ook in zijn eigen talkshow.

Bron: ANP