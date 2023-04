Michella Kox en Louisa Janssen krijgen een eigen serie bij Videoland

Dat heeft RTL woensdag bekendgemaakt, meldt RTL Boulevard. Het duo hoopte een tijdje geleden al op een eigen programma, maar nu gaat het dan ook écht gebeuren.

Nieuwe Geer en Goor

Michella en Louisa kenden elkaar al voorafgaand aan de opnames van Echte meisjes in de jungle, maar in de jungle van Laos zijn de vriendinnen nog dichter naar elkaar toegegroeid. Volgens hen is het dus niet meer dan logisch dat ze nu de handen ineenslaan voor een nieuw programma. “We waren in de jungle heel close. Bij de reünie was het wel echt dat we twee heksen waren. En mensen zeiden op social media: deze moeten wel echt de nieuwe Geer en Goor worden”, vertelt Louisa aan RTL Boulevard.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Videoland (@videolandonline) op 13 Apr 2023 om 2:10 PDT

Fans staan te springen

Volgens het duo kunnen de fans niet wachten tot de nieuwe serie te zien is. Michella en Louisa stropen de aankomende tijd hun mouwen op en gaan aan het werk. Zo kan het zijn dat ze een dagje meehelpen in de dierentuin of bij de bakker. Fans kunnen suggesties achterlaten op de Instagrampagina van Videoland.

Waar kennen we Michella en Louisa nog meer van?

Michella Kox is al even op de Nederlandse buis te zien. In 2008 deed ze voor het eerst meer aan het programma Dames in de dop. Ze won het programma en ging naar huis met 20.000 euro en een luxe vakantie. Na dit televisiedebuut volgde er een reeks aan andere programma's waar Kox aan mee heeft gedaan. Denk aan: Echte meisjes op de prairie, Lust, liefde of laten lopen en De slechtste chauffeur van Nederland VIPS.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Ro-Lo Janssen🏳️‍🌈🇳🇱 (@louisa.janssen) op 13 Apr 2023 om 2:38 PDT

Haar vriendin Louisa is ook geen onbekende in de realitywereld. In 2003 verscheen ze voor het eerst op televisie toen ze auditie deed voor Idols. Ongeveer tien jaar later volgde TLC Louisa en haar man Roan in de realityseries Onze transgender liefde en Onze transgender bruiloft. Michella en Louisa kwamen weer volledig in de schijnwerpers na hun deelname aan Echte meisjes in de jungle eerder dit jaar.

Bron: RTL Boulevard, Instagram